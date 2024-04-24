https://ria.ru/20240424/antonov-1942126000.html
США сделали выбор в пользу войны, заявил Антонов
США сделали выбор в пользу войны, заявил Антонов - РИА Новости, 24.04.2024
США сделали выбор в пользу войны, заявил Антонов
США, выделив новую многомиллиардную помощь Киеву, сделали выбор в пользу войны и ставят крест на судьбе Украины, превращенной в антироссийский таран, заявил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:49
2024-04-24T18:49
2024-04-24T19:04
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США, выделив новую многомиллиардную помощь Киеву, сделали выбор в пользу войны и ставят крест на судьбе Украины, превращенной в антироссийский таран, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией."Америка сделала выбор в пользу войны. Встала на сторону зла и поддержала фашизм. Ради своего жадного и ненасытного ВПК администрация приносит в жертву жизни простых людей. Своим решением местные политики фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как "таран" против России", - заявил Антонов журналистам.Он обвинил администрацию США в нарушении предусмотренной уставом ООН обязанности нести "особую ответственность за международный мир и безопасность"."Американская помощь не спасет Зеленского. Новое оружие будет уничтожено. А задачи и цели СВО будут выполнены", - сказал посол.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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сша, россия, в мире, украина, анатолий антонов, джо байден, оон
США, Россия, В мире, Украина, Анатолий Антонов, Джо Байден, ООН
США сделали выбор в пользу войны, заявил Антонов
Антонов: США поддержали фашизм, одобрив новую помощь Украине