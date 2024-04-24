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Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки - РИА Новости, 24.04.2024
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11:56 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/afrika-1941975830.html
Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки
Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки - РИА Новости, 24.04.2024
Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки
Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T11:56
2024-04-24T11:56
в мире
россия
африка
сергей лавров
мгимо
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Будем и далее содействовать укреплению суверенитета и безопасности африканских государств во всех измерениях. Продолжим активно способствовать наращиванию кадрового потенциала стран Африки, в том числе через увеличение количества предоставляемых стипендий, открытие на континенте филиалов российских университетов и школ", - сказал Лавров в видеообращении к участникам форума "Россия-Африка: что дальше?", проходящем в МГИМО. По словам министра, выстраивание долгосрочного стратегического партнерства с африканскими странами - в числе безусловных приоритетов России. Он отметил, что в последние годы страны Африки "достигли значительных успехов в национальном развитии".
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в мире, россия, африка, сергей лавров, мгимо
В мире, Россия, Африка, Сергей Лавров, МГИМО
Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки

Лавров: Россия будет содействовать укреплению безопасности африканских стран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги стран Африки
Флаги стран Африки - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия будет содействовать укреплению безопасности стран Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Будем и далее содействовать укреплению суверенитета и безопасности африканских государств во всех измерениях. Продолжим активно способствовать наращиванию кадрового потенциала стран Африки, в том числе через увеличение количества предоставляемых стипендий, открытие на континенте филиалов российских университетов и школ", - сказал Лавров в видеообращении к участникам форума "Россия-Африка: что дальше?", проходящем в МГИМО.
По словам министра, выстраивание долгосрочного стратегического партнерства с африканскими странами - в числе безусловных приоритетов России. Он отметил, что в последние годы страны Африки "достигли значительных успехов в национальном развитии".
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В миреРоссияАфрикаСергей ЛавровМГИМО
 
 
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