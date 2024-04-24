https://ria.ru/20240424/advokat-1942097461.html

Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова

Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова - РИА Новости, 24.04.2024

Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова

Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:14

2024-04-24T17:14

2024-04-24T18:51

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

тимур иванов

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах", — пояснил юрист.По его словам, Иванов настаивает, что обвинение не соответствует действительности.Кроме того, чиновник утверждает, что в обвинении указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заключил Мусаев.Громкий арестИванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.

https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941962776.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1941960041.html

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дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, тимур иванов