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Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
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17:14 24.04.2024 (обновлено: 18:51 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/advokat-1942097461.html
Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова
Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова
Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:14
2024-04-24T18:51
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
тимур иванов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах", — пояснил юрист.По его словам, Иванов настаивает, что обвинение не соответствует действительности.Кроме того, чиновник утверждает, что в обвинении указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заключил Мусаев.Громкий арестИванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941962776.html
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дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, тимур иванов
Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Тимур Иванов
Адвокат рассказал, в чем обвиняют Иванова

Иванова обвиняют в помощи подрядчикам МО, которые якобы делали за это ремонт

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в махинациях на строительных подрядах, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах", — пояснил юрист.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
Вчера, 13:30
По его словам, Иванов настаивает, что обвинение не соответствует действительности.
Кроме того, чиновник утверждает, что в обвинении указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заключил Мусаев.

Громкий арест

Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".
Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.
Здание следственного изолятора Лефортово в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Источник предположил, в какое СИЗО могут поместить замминистра обороны
Вчера, 11:15
По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.
В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".
В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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Дело замминистра обороны Тимура ИвановаПроисшествияТимур Иванов
 
 
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