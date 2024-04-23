Россия поставила в Китай зерно на рекордную сумму
Россия в первом квартале поставила в КНР зерно на 125 миллионов долларов
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия в первом квартале текущего года поставила в Китай зерно на рекордные 125 миллионов долларов, нарастив выручку в 1,7 раза, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в январе-марте Россия увеличила поставки пшеницы почти в 12 раз – до 15,8 миллиона долларов. В целом поставки в Китай этого зерна сократились на 18 процентов за год, при этом крупнейшим поставщиком остается Австралия, хотя поставки оттуда упали с 955 до 536 миллионов долларов.
Китай увеличил закупки российского ячменя в 8,4 раза — до 60,3 миллиона долларов. Общий объем поставок этого вида зерна в страну вырос вдвое, при этом интересно, что Австралия, которая в первом квартале прошлого года вовсе не поставляла ячмень в Китай, в этом году стала главным ее продавцом, потеснив Канаду.
Импорт Китаем овса из России за январь-март вырос в 2,7 раза и составил 14,7 миллиона долларов, а гречки — в 3,3 раза, до 20,1 миллиона долларов.
Единственной культурой, поставки которой сократились, стала кукуруза — в 3,8 раза, до 13,6 миллиона долларов. При этом импорт этого зерна Китаем в целом сократился не так значительно — лишь на 16 процентов, а главным поставщиком стала Бразилия (1,6 миллиарда долларов) вместо США (260 миллионов долларов).
"Причинами снижения поставок кукурузы из России в Китай мог стать сильный спрос на нее со стороны других азиатских стран, например, Турции, Ирана, Вьетнама. Одновременно могло увеличиться использование кукурузы внутри России, тем самым способствуя уменьшению ее поставок в Китай", — предположил в беседе с РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Запад признал, что проигрывает России еще одну войну
5 апреля, 08:00