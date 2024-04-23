https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941763572.html

Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети

Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 23.04.2024

Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети

Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, угрожавшего России, и заявившего, что Киев совместно с США работает над расширением... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:44

2024-04-23T13:44

2024-04-23T13:44

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владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, угрожавшего России, и заявившего, что Киев совместно с США работает над расширением своего оборонно-наступательного потенциала."Пожалуйста, сейчас же прекратите конфликт", — взмолился пользователь."Какой же ты клоун. Капитулируй и спаси своих людей", — посоветовал другой."Никто не хочет тебе помогать, это грабеж", — упрекнул третий."Когда ты вновь начнешь клянчить деньги в конгрессе? Через три месяца?" — спросил читатель."Сдавайся! Люди гибнут", — заключили в дискуссии.Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

https://ria.ru/20240422/izrail-1941557193.html

https://ria.ru/20240423/tsel-1941668219.html

https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941625208.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков