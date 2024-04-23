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Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 23.04.2024
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13:44 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941763572.html
Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети
Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 23.04.2024
Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети
Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, угрожавшего России, и заявившего, что Киев совместно с США работает над расширением... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:44
2024-04-23T13:44
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, угрожавшего России, и заявившего, что Киев совместно с США работает над расширением своего оборонно-наступательного потенциала."Пожалуйста, сейчас же прекратите конфликт", — взмолился пользователь."Какой же ты клоун. Капитулируй и спаси своих людей", — посоветовал другой."Никто не хочет тебе помогать, это грабеж", — упрекнул третий."Когда ты вновь начнешь клянчить деньги в конгрессе? Через три месяца?" — спросил читатель."Сдавайся! Люди гибнут", — заключили в дискуссии.Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
https://ria.ru/20240422/izrail-1941557193.html
https://ria.ru/20240423/tsel-1941668219.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков

Прекрати сейчас же. Воинственное заявление Зеленского вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, угрожавшего России, и заявившего, что Киев совместно с США работает над расширением своего оборонно-наступательного потенциала.
"Пожалуйста, сейчас же прекратите конфликт", — взмолился пользователь.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Зеленский обиделся на союзников из-за помощи Израилю вместо Украины
22 апреля, 16:24
"Какой же ты клоун. Капитулируй и спаси своих людей", — посоветовал другой.
"Никто не хочет тебе помогать, это грабеж", — упрекнул третий.
"Когда ты вновь начнешь клянчить деньги в конгрессе? Через три месяца?" — спросил читатель.
"Сдавайся! Люди гибнут", — заключили в дискуссии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Даже близко не подойдут. В США усомнились в целях Киева
Вчера, 06:39
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Зеленский рассказал о словах Байдена про новый пакет помощи Украине
22 апреля, 20:32
 
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