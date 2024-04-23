https://ria.ru/20240423/zelenka-1941849686.html

Москвич, выливший зеленку на ящик для бюллетеней, получил условный срок

Москвич, выливший зеленку на ящик для бюллетеней, получил условный срок - РИА Новости, 23.04.2024

Москвич, выливший зеленку на ящик для бюллетеней, получил условный срок

Чертановский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии условно пенсионера Владимира Денисова, который по указанию мошенников вылил зеленку на стационарный ящик... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:13

2024-04-23T18:13

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Чертановский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии условно пенсионера Владимира Денисова, который по указанию мошенников вылил зеленку на стационарный ящик для голосования на избирательном участке в столице, сообщил РИА Новости его адвокат Рустам Джелилов."Суд назначил один год шесть месяцев условно. Обвинение просило о реальном сроке в колонии-поселении", – сказал защитник.Денисову вменяли воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. За такое преступление Уголовный кодекс предусматривает до пяти лет лишения свободы.Ранее Джелилов рассказал РИА Новости, что Денисов не согласился с обвинением и что у того не было корыстных побуждений, "он объективно полагал, что участвует в проведении какой-то операции". По словам адвоката, Денисов стал жертвой мошенников и по их указанию вылил зеленку на стационарный ящик для голосования, при этом в материалах дела "нет ни одного упоминания об испорченных бюллетенях".Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству обвинения. Причиной стало то, что в суде предполагалось изучить медицинские документы, что составляет врачебную тайну.Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа – в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже она рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с Украины и из некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.Люблинский суд Москвы ранее приговорил к 1,5 годам колонии условно пенсионерку Татьяну Петрухину, которая, действуя по указанию мошенников, подожгла кабинку для голосования на одном из столичных избирательных участков. Кроме этого, Бутырский суд Москвы рассматривает дело в отношении 20-летней девушки, которая залила зеленку в урну для бюллетеней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия