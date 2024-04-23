Правительство выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей для обеспечения затрат на мероприятия в рамках форума "Россия", соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано во вторник. "Выделить в 2024 году общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках Международной выставки-форума "Россия" для не менее 300 000 человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 1 244 200 тыс. рублей", - говорится в документе. Отмечается, что средства выделяются для предоставления субсидии движению в размере 417 миллионов рублей на мероприятия, направленные на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи, а также еще одной субсидии в размере 827,2 миллиона рублей московскому отделению "Движения первых" на проведение мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности. "Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2025 года", - говорится в документе.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей для обеспечения затрат на мероприятия в рамках форума "Россия", соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано во вторник.
"Выделить в 2024 году общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках Международной выставки-форума "Россия" для не менее 300 000 человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 1 244 200 тыс. рублей", - говорится в документе.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Отмечается, что средства выделяются для предоставления субсидии движению в размере 417 миллионов рублей на мероприятия, направленные на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи, а также еще одной субсидии в размере 827,2 миллиона рублей московскому отделению "Движения первых" на проведение мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности.
"Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2025 года", - говорится в документе.
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