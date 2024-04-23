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Правительство выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.04.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
23:05 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/zatraty-1941894349.html
Правительство выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей
Правительство выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.04.2024
Правительство выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей
Правительство РФ выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей для обеспечения затрат на мероприятия в рамках форума "Россия", соответствующее распоряжение... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:05
2024-04-23T23:05
выставка-форум "россия"
общество
россия
михаил мишустин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей для обеспечения затрат на мероприятия в рамках форума "Россия", соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано во вторник. "Выделить в 2024 году общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках Международной выставки-форума "Россия" для не менее 300 000 человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 1 244 200 тыс. рублей", - говорится в документе. Отмечается, что средства выделяются для предоставления субсидии движению в размере 417 миллионов рублей на мероприятия, направленные на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи, а также еще одной субсидии в размере 827,2 миллиона рублей московскому отделению "Движения первых" на проведение мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности. "Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2025 года", - говорится в документе.
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общество, россия, михаил мишустин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Михаил Мишустин, Выставка-форум "Россия"
Правительство выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей

Правительство РФ выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Правительство РФ выделит "Движению первых" 1,24 миллиарда рублей для обеспечения затрат на мероприятия в рамках форума "Россия", соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано во вторник.
"Выделить в 2024 году общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, проводимых в рамках Международной выставки-форума "Россия" для не менее 300 000 человек, бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 1 244 200 тыс. рублей", - говорится в документе.
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

Выставка Россия. Народные гулянья с Хороводами России

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Выставка Россия. Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

Выставка Россия. Концерт Музыка в отражении истории

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

Выставка Россия. Открытие спортивной программы выставки Россия: установка рекорда по массовой зарядке

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

Выставка Россия. Детский спектакль Финист – ясный сокол

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

Выставка Россия. Субботник Еловая аллея

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

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На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

Выставка Россия. Расширенное заседание коллегии Минздрава России на тему: Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2023 году и задачах на 2024 год

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Отмечается, что средства выделяются для предоставления субсидии движению в размере 417 миллионов рублей на мероприятия, направленные на вовлечение отдельных категорий граждан и организаций в систему патриотического воспитания детей и молодежи, а также еще одной субсидии в размере 827,2 миллиона рублей московскому отделению "Движения первых" на проведение мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения и формирование личности.
"Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых" осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2025 года", - говорится в документе.
Движение первых - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Движение первых" запустило просветительскую платформу для воспитателей
22 марта, 13:02
 
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