https://ria.ru/20240423/zapad-1941778719.html

"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам

"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам - РИА Новости, 23.04.2024

"Более 70 тысяч погибших": на Западе раскрыли, как США врут украинцам

США обещают Украине поддержку, но они могут уйти оттуда так же быстро, как из Афганистана, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:55

2024-04-23T14:55

2024-04-23T14:55

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США обещают Украине поддержку, но они могут уйти оттуда так же быстро, как из Афганистана, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X."США снова говорят украинскому народу, что Америка "будет рядом с вами столько, сколько потребуется". В Афганистане потребовалось 20 лет, три триллиона долларов и более 70 тысяч погибших мирных жителей" — написал он.По словам журналиста, это не помешало США покинуть Афганистан "за одну ночь".В воскресенье Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что благодаря помощи Вашингтона его страна не станет вторым Афганистаном.Днем ранее палата представителей приняла законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. Далее этот документ направят на рассмотрение в сенат. Кроме того, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных активов России в пользу Украины.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941763572.html

https://ria.ru/20240423/dzhonson-1941771725.html

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в мире, сша, украина, афганистан, владимир зеленский, владимир путин