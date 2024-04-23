https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941888019.html

В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития

В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития - РИА Новости, 23.04.2024

В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития

Двое подростков, предположительно, стреляли в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга, они были задержаны и переданы родителям после опроса, сообщила РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:49

2024-04-23T21:49

2024-04-23T21:49

происшествия

кировский район

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Двое подростков, предположительно, стреляли в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга, они были задержаны и переданы родителям после опроса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в 18.27 мск в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что несколькими минутами ранее неизвестные дважды выстрелили в окно комнаты дома 5 по проспекту Стачек, где находится общежитие, и повредили стекло. "В 20:20 у дома 5 по проспекту Стачек по подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний учащийся 9 класса школы, житель этого же района. Спустя час у дома 50 по Севастопольской улице задержан еще один причастный к данному инциденту, 14-летний восьмиклассник", – говорится в сообщении. Как отмечается, после опроса оба подозреваемых переданы родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным из открытых источников, на проспекте Стачек, 5 находится общежитие университета морского и речного флота имени Макарова.

https://ria.ru/20240423/kareliya-1941749912.html

https://ria.ru/20240408/napadenie-1938727311.html

кировский район

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происшествия, кировский район, санкт-петербург, россия