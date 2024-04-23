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В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития - РИА Новости, 23.04.2024
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21:49 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941888019.html
В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития
В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития - РИА Новости, 23.04.2024
В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития
Двое подростков, предположительно, стреляли в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга, они были задержаны и переданы родителям после опроса, сообщила РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:49
2024-04-23T21:49
происшествия
кировский район
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Двое подростков, предположительно, стреляли в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга, они были задержаны и переданы родителям после опроса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в 18.27 мск в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что несколькими минутами ранее неизвестные дважды выстрелили в окно комнаты дома 5 по проспекту Стачек, где находится общежитие, и повредили стекло. "В 20:20 у дома 5 по проспекту Стачек по подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний учащийся 9 класса школы, житель этого же района. Спустя час у дома 50 по Севастопольской улице задержан еще один причастный к данному инциденту, 14-летний восьмиклассник", – говорится в сообщении. Как отмечается, после опроса оба подозреваемых переданы родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным из открытых источников, на проспекте Стачек, 5 находится общежитие университета морского и речного флота имени Макарова.
https://ria.ru/20240423/kareliya-1941749912.html
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кировский район
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происшествия, кировский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Кировский район, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития

МВД: в Петербурге задержали двух подростков, стрелявших в окно общежития

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Двое подростков, предположительно, стреляли в окно общежития в Кировском районе Санкт-Петербурга, они были задержаны и переданы родителям после опроса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в 18.27 мск в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что несколькими минутами ранее неизвестные дважды выстрелили в окно комнаты дома 5 по проспекту Стачек, где находится общежитие, и повредили стекло.
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"В 20:20 у дома 5 по проспекту Стачек по подозрению в совершении данного преступления был задержан 16-летний учащийся 9 класса школы, житель этого же района. Спустя час у дома 50 по Севастопольской улице задержан еще один причастный к данному инциденту, 14-летний восьмиклассник", – говорится в сообщении.
Как отмечается, после опроса оба подозреваемых переданы родителям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным из открытых источников, на проспекте Стачек, 5 находится общежитие университета морского и речного флота имени Макарова.
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