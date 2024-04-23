https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941730108.html

В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков

В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков - РИА Новости, 23.04.2024

В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков

В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:58

2024-04-23T11:58

2024-04-23T14:40

происшествия

россия

иглинский район

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941735312_1:0:1272:715_1920x0_80_0_0_38e42ff26e0c2a04ba58943ddb60b03f.jpg

УФА, 23 апр — РИА Новости. В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в региональном главке Следственного комитета России."Иглинским межрайонным следственным отделом <…> во взаимодействии с оперативниками МВД <…> задержаны 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый", — говорится в релизе. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски, устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевших.По информации следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель внедорожника с двумя сыновьями избили подростков, которые переходили дорогу. Одному из них, 17-летнему молодому человеку, потребовалась госпитализация. Как заявила глава Иглинского района Гюзель Насырова, водитель — местный предприниматель Рауф Габдуллин, председатель районной ассоциации лесопромышленников. Он развивает в Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20240418/proverka-1940880366.html

https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html

россия

иглинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, иглинский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla