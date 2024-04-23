https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941730108.html
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков - РИА Новости, 23.04.2024
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков
В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:58
2024-04-23T11:58
2024-04-23T14:40
происшествия
россия
иглинский район
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
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УФА, 23 апр — РИА Новости. В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в региональном главке Следственного комитета России."Иглинским межрайонным следственным отделом <…> во взаимодействии с оперативниками МВД <…> задержаны 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый", — говорится в релизе. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски, устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевших.По информации следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель внедорожника с двумя сыновьями избили подростков, которые переходили дорогу. Одному из них, 17-летнему молодому человеку, потребовалась госпитализация. Как заявила глава Иглинского района Гюзель Насырова, водитель — местный предприниматель Рауф Габдуллин, председатель районной ассоциации лесопромышленников. Он развивает в Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240418/proverka-1940880366.html
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иглинский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Россия, Иглинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков
СК: в Башкирии задержали бизнесмена, его сына и друга за избиение подростков
УФА, 23 апр — РИА Новости.
В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в региональном главке
Следственного комитета России.
"Иглинским межрайонным следственным отделом <…> во взаимодействии с оперативниками МВД <…> задержаны 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый", — говорится в релизе.
Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски, устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевших.
По информации следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель внедорожника с двумя сыновьями избили подростков, которые переходили дорогу. Одному из них, 17-летнему молодому человеку, потребовалась госпитализация. Как заявила глава Иглинского района Гюзель Насырова, водитель — местный предприниматель Рауф Габдуллин, председатель районной ассоциации лесопромышленников. Он развивает в Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Расследование продолжается.