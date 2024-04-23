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В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков - РИА Новости, 23.04.2024
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11:58 23.04.2024 (обновлено: 14:40 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941730108.html
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков - РИА Новости, 23.04.2024
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков
В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:58
2024-04-23T14:40
происшествия
россия
иглинский район
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
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УФА, 23 апр — РИА Новости. В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в региональном главке Следственного комитета России."Иглинским межрайонным следственным отделом &lt;…&gt; во взаимодействии с оперативниками МВД &lt;…&gt; задержаны 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый", — говорится в релизе. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски, устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевших.По информации следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель внедорожника с двумя сыновьями избили подростков, которые переходили дорогу. Одному из них, 17-летнему молодому человеку, потребовалась госпитализация. Как заявила глава Иглинского района Гюзель Насырова, водитель — местный предприниматель Рауф Габдуллин, председатель районной ассоциации лесопромышленников. Он развивает в Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240418/proverka-1940880366.html
https://ria.ru/20240301/izbienie-1930526305.html
россия
иглинский район
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60
происшествия, россия, иглинский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Россия, Иглинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
В Башкирии задержали несколько подозреваемых в избиении подростков

СК: в Башкирии задержали бизнесмена, его сына и друга за избиение подростков

© sledcom02/TelegramОдин из подозреваемых в избиении компании молодых людей, задержанный в Иглинском районе Башкирии
Один из подозреваемых в избиении компании молодых людей, задержанный в Иглинском районе Башкирии
© sledcom02/Telegram
Один из подозреваемых в избиении компании молодых людей, задержанный в Иглинском районе Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 23 апр — РИА Новости. В Башкирии задержали председателя ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятеля и сына, которых подозревают в избиении подростков, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
"Иглинским межрайонным следственным отделом <…> во взаимодействии с оперативниками МВД <…> задержаны 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый", — говорится в релизе.
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Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски, устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевших.
По информации следствия, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель внедорожника с двумя сыновьями избили подростков, которые переходили дорогу. Одному из них, 17-летнему молодому человеку, потребовалась госпитализация. Как заявила глава Иглинского района Гюзель Насырова, водитель — местный предприниматель Рауф Габдуллин, председатель районной ассоциации лесопромышленников. Он развивает в Иглино профессиональный бокс и занимается строительным бизнесом.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Расследование продолжается.
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ПроисшествияРоссияИглинский районСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
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