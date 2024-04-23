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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.04.2024
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03:39 23.04.2024 (обновлено: 08:40 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/vzryv-1941661240.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T03:39
2024-04-23T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве была объявлена в 03:33 мск, кроме того, тревога звучит в Киевской и Николаевской областях.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240423/kongress-1941657702.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве в ночь на 23 апреля прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Sergii PetrukВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
"В Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.
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Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве была объявлена в 03:33 мск, кроме того, тревога звучит в Киевской и Николаевской областях.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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