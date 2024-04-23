https://ria.ru/20240423/vzryv-1941661240.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T03:39

2024-04-23T03:39

2024-04-23T08:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале."В Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве была объявлена в 03:33 мск, кроме того, тревога звучит в Киевской и Николаевской областях.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240423/kongress-1941657702.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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