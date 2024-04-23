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Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей - РИА Новости, 23.04.2024

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделили миллиард рублей

На выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области направили миллиард рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:09

2024-04-23T22:09

2024-04-23T22:35

оренбургская область

денис паслер

наводнения в россии — 2024

общество

орск

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области направили миллиард рублей, сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале."Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день", — написал он.По словам чиновника, продолжаются работы по откачке паводковых вод, есть проблемные точки."Будем отрабатывать в максимально оперативном режиме", — подчеркнул Паслер.Ранее во вторник правительство региона сообщило, что за сутки от воды освободились 44 жилых дома, при этом оказались подтоплены 103 жилых дома и 132 приусадебных участка.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240423/pomosch-1941590449.html

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