https://ria.ru/20240423/vsu-1941769393.html

Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне

Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне - РИА Новости, 23.04.2024

Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне

Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, основываясь на анализе собственных... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:19

2024-04-23T14:19

2024-04-23T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

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апты алаудинов

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в конце мая – июне "противник должен посыпаться". "На тех участках, где мы фиксируем подготовку противника к нашим наступательным действиям, есть участки, где они достаточно серьезно подготовились. Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая – июнь-месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений. Я так думаю, что после этого вряд ли нас остановят [выделенные Украине] американские, европейские деньги ", - сказал Алаудинов.Он отметил, что создаваемые сейчас врагом фортификационные сооружения достаточно серьезные, но войска РФ будут делать все, "чтобы в этом году реально СВО завершилась". "Думаю, нет такой силы, которая могла бы нас остановить и удержать от того, чтобы мы продвинулись и выполнили те задачи, которые перед нами ставят. Это, поверьте мне, не шапкозакидательство, я не говорю ничего просто так. Мы достаточно хорошо подготовились. Зная все тонкости, которые реально происходят у нас на передовой, и те козырные карты, которые мы у себя уже прячем в рукаве, я могу так сказать", - подчеркнул Алаудинов.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф