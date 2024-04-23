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Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 23.04.2024 (обновлено: 14:22 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/vsu-1941769393.html
Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне
Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне - РИА Новости, 23.04.2024
Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне
Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, основываясь на анализе собственных... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:19
2024-04-23T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
апты алаудинов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в конце мая – июне "противник должен посыпаться". "На тех участках, где мы фиксируем подготовку противника к нашим наступательным действиям, есть участки, где они достаточно серьезно подготовились. Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая – июнь-месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений. Я так думаю, что после этого вряд ли нас остановят [выделенные Украине] американские, европейские деньги ", - сказал Алаудинов.Он отметил, что создаваемые сейчас врагом фортификационные сооружения достаточно серьезные, но войска РФ будут делать все, "чтобы в этом году реально СВО завершилась". "Думаю, нет такой силы, которая могла бы нас остановить и удержать от того, чтобы мы продвинулись и выполнили те задачи, которые перед нами ставят. Это, поверьте мне, не шапкозакидательство, я не говорю ничего просто так. Мы достаточно хорошо подготовились. Зная все тонкости, которые реально происходят у нас на передовой, и те козырные карты, которые мы у себя уже прячем в рукаве, я могу так сказать", - подчеркнул Алаудинов.
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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безопасность, россия, украина, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Алаудинов считает, что ВСУ начнут сыпаться в мае-июне

Алаудинов: в конце мая или в июне ВСУ начнут сыпаться на большинстве направлений

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в конце мая – июне "противник должен посыпаться".
"На тех участках, где мы фиксируем подготовку противника к нашим наступательным действиям, есть участки, где они достаточно серьезно подготовились. Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая – июнь-месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений. Я так думаю, что после этого вряд ли нас остановят [выделенные Украине] американские, европейские деньги ", - сказал Алаудинов.
Он отметил, что создаваемые сейчас врагом фортификационные сооружения достаточно серьезные, но войска РФ будут делать все, "чтобы в этом году реально СВО завершилась". "Думаю, нет такой силы, которая могла бы нас остановить и удержать от того, чтобы мы продвинулись и выполнили те задачи, которые перед нами ставят. Это, поверьте мне, не шапкозакидательство, я не говорю ничего просто так. Мы достаточно хорошо подготовились. Зная все тонкости, которые реально происходят у нас на передовой, и те козырные карты, которые мы у себя уже прячем в рукаве, я могу так сказать", - подчеркнул Алаудинов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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