Третья мировая война уже началась, заявили в офисе Зеленского
Подоляк: Россия и Европа уже воюют друг с другом в Третьей мировой войне
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Третья мировая война уже началась.
"Третья мировая война уже идет... Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война", - отметил он в интервью порталу Opinion Internationale. По его мнению, Россия и Европа уже воюют друг с другом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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