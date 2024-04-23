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Третья мировая война уже началась, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:54 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/voyna-1941817327.html
Третья мировая война уже началась, заявили в офисе Зеленского
Третья мировая война уже началась, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 23.04.2024
Третья мировая война уже началась, заявили в офисе Зеленского
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Третья мировая война уже началась. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:54
2024-04-23T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
михаил подоляк
евросоюз
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Третья мировая война уже началась. "Третья мировая война уже идет... Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война", - отметил он в интервью порталу Opinion Internationale. По его мнению, Россия и Европа уже воюют друг с другом. В январе Владимир Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, михаил подоляк, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Евросоюз
Третья мировая война уже началась, заявили в офисе Зеленского

Подоляк: Россия и Европа уже воюют друг с другом в Третьей мировой войне

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Третья мировая война уже началась.
"Третья мировая война уже идет... Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война", - отметил он в интервью порталу Opinion Internationale. По его мнению, Россия и Европа уже воюют друг с другом.
В январе Владимир Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМихаил ПодолякЕвросоюз
 
 
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