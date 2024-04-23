https://ria.ru/20240423/vooruzhenie-1941665963.html

Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке

Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке - РИА Новости, 23.04.2024

Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке

Российские военнослужащие 155-й отельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T05:44

2024-04-23T05:44

2024-04-23T06:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие 155-й отельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили большое количество вооружения западного производства, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы, сообщили в Минобороны РФ. В понедельник ведомство сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Юг" полностью освободили Новомихайловку в ДНР, а также нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат. "На видео из Новомихайловки бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток", которые спокойно передвигаются по населенному пункту с флагами России и морской пехоты, чтобы установить их на одном из зданий - самой высокой, из сохранившихся, точек населенного пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что морпехам удалось захватить в Новомихайловке вооружение западного производства, включая шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские Javelin, комплексы радиоэлектронной борьбы НАТО. Кроме того, ВСУ превратили одно из сел в серьезный укрепрайон, где "на протяжении многих лет рыли траншеи и заливали опорные пункты из бетона", а жилые дома и социальные объекты превратили в огневые точки, все подходы были заминированы. В местном храме, в подвале которого находилось укрытие для личного состава, также размещали тяжелые орудия. "Еще на подходе к селу наши штурмовики встретили сопротивление подразделений противника, укрытых в лесопосадках, продвигаясь вперед при поддержке огня артиллерии и реактивных систем залпового огня. По словам командира штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Артист", отходя из Новомихайловки, ВСУ подрывали все строения, минировали дороги. При этом украинские боевики бросали своих раненых на поле боя", - подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность