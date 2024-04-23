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Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке - РИА Новости, 23.04.2024
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05:44 23.04.2024 (обновлено: 06:00 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/vooruzhenie-1941665963.html
Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке
Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке - РИА Новости, 23.04.2024
Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке
Российские военнослужащие 155-й отельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:44
2024-04-23T06:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие 155-й отельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили большое количество вооружения западного производства, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы, сообщили в Минобороны РФ. В понедельник ведомство сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Юг" полностью освободили Новомихайловку в ДНР, а также нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат. "На видео из Новомихайловки бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток", которые спокойно передвигаются по населенному пункту с флагами России и морской пехоты, чтобы установить их на одном из зданий - самой высокой, из сохранившихся, точек населенного пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что морпехам удалось захватить в Новомихайловке вооружение западного производства, включая шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские Javelin, комплексы радиоэлектронной борьбы НАТО. Кроме того, ВСУ превратили одно из сел в серьезный укрепрайон, где "на протяжении многих лет рыли траншеи и заливали опорные пункты из бетона", а жилые дома и социальные объекты превратили в огневые точки, все подходы были заминированы. В местном храме, в подвале которого находилось укрытие для личного состава, также размещали тяжелые орудия. "Еще на подходе к селу наши штурмовики встретили сопротивление подразделений противника, укрытых в лесопосадках, продвигаясь вперед при поддержке огня артиллерии и реактивных систем залпового огня. По словам командира штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Артист", отходя из Новомихайловки, ВСУ подрывали все строения, минировали дороги. При этом украинские боевики бросали своих раненых на поле боя", - подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240423/tank-1941664215.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке

Минобороны: морпехи захватили комплексы Javelin в Новомихайловке

© РИА НовостиСхрон с западным оружием
Схрон с западным оружием
© РИА Новости
Схрон с западным оружием. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие 155-й отельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" при освобождении Новомихайловки в ДНР захватили большое количество вооружения западного производства, в том числе американские противотанковые комплексы Javelin и шведские гранатометы, сообщили в Минобороны РФ.
В понедельник ведомство сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Юг" полностью освободили Новомихайловку в ДНР, а также нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат.
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"На видео из Новомихайловки бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток", которые спокойно передвигаются по населенному пункту с флагами России и морской пехоты, чтобы установить их на одном из зданий - самой высокой, из сохранившихся, точек населенного пункта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что морпехам удалось захватить в Новомихайловке вооружение западного производства, включая шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские Javelin, комплексы радиоэлектронной борьбы НАТО.
Кроме того, ВСУ превратили одно из сел в серьезный укрепрайон, где "на протяжении многих лет рыли траншеи и заливали опорные пункты из бетона", а жилые дома и социальные объекты превратили в огневые точки, все подходы были заминированы. В местном храме, в подвале которого находилось укрытие для личного состава, также размещали тяжелые орудия.
"Еще на подходе к селу наши штурмовики встретили сопротивление подразделений противника, укрытых в лесопосадках, продвигаясь вперед при поддержке огня артиллерии и реактивных систем залпового огня. По словам командира штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Артист", отходя из Новомихайловки, ВСУ подрывали все строения, минировали дороги. При этом украинские боевики бросали своих раненых на поле боя", - подчеркнули в Минобороны РФ.
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