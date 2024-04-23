https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html

В Волгограде отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая

В Волгограде отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая - РИА Новости, 23.04.2024

В Волгограде отменили праздничные мероприятия на 1 и 9 Мая

Праздничные мероприятия на 1 и 9 мая отменены в Волгограде, в том числе акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, но парад в День Победы состоится,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:43

2024-04-23T17:43

2024-04-23T17:46

общество

волгоград

день победы

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 23 апр – РИА Новости. Праздничные мероприятия на 1 и 9 мая отменены в Волгограде, в том числе акция "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, но парад в День Победы состоится, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области."В Волгоградской области отменяются первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", акция "Свет Великой Победы", праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и ряд других мероприятий", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что исключение – парад 9 мая, он, по традиции, пройдет на площади Павших борцов в Волгограде.По данным властей, решение об отмене торжеств принято на совещании оперштаба, оно обусловлено оперативной обстановкой в регионе.

https://ria.ru/20240423/peterburg-1941748839.html

волгоград

волгоградская область

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Кирилл Волков

общество, волгоград, день победы, волгоградская область