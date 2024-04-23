https://ria.ru/20240423/voda-1941855560.html
Уровень воды у города Ишим снизился на пять сантиметров
Уровень воды у города Ишим снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень воды у города Ишим снизился на пять сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за последние 12 часов снизился на 5 сантиметров и к 18.00 мск вторника составляет 1048... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:42
2024-04-23T18:42
2024-04-23T20:08
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за последние 12 часов снизился на 5 сантиметров и к 18.00 мск вторника составляет 1048 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 08.00 (06.00 мск) вторника уровень воды в реке Ишим составлял 1053 сантиметра, к 18.00 мск – 1048.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3,5 тысячи человек, подтоплены 107 жилых домов, 444 дачных дома и 654 приусадебных участка, 13 низководных мостов и девять участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240423/ishim-1941687240.html
ишим (река)
тюменская область
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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобол (река)
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тобол (река)
Уровень воды у города Ишим снизился на пять сантиметров
Уровень воды у города Ишим снизился на пять сантиметров за 12 часов