https://ria.ru/20240423/vmeshatelstvo-1941670902.html

В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря

В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря - РИА Новости, 23.04.2024

В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря

Китай выступает против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря, его решимость защищать свои законные права непоколебима, заявил представитель... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:12

2024-04-23T07:12

2024-04-23T07:39

в мире

китай

сша

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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китай выступает против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря, его решимость защищать свои законные права непоколебима, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Китай выступает решительно против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря и разжигания вражды между Китаем и АСЕАН", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что "территориальный суверенитет Китая и морские права не терпят посягательств, решимость и воля Китая защищать свои законные права непоколебима".

https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html

китай

сша

южно-китайское море

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в мире, китай, сша, южно-китайское море