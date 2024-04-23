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В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря - РИА Новости, 23.04.2024
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07:12 23.04.2024 (обновлено: 07:39 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/vmeshatelstvo-1941670902.html
В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря
В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря - РИА Новости, 23.04.2024
В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря
Китай выступает против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря, его решимость защищать свои законные права непоколебима, заявил представитель... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:12
2024-04-23T07:39
в мире
китай
сша
южно-китайское море
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китай выступает против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря, его решимость защищать свои законные права непоколебима, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Китай выступает решительно против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря и разжигания вражды между Китаем и АСЕАН", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что "территориальный суверенитет Китая и морские права не терпят посягательств, решимость и воля Китая защищать свои законные права непоколебима".
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в мире, китай, сша, южно-китайское море
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море
В КНР выступили против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря

МИД КНР выступил против разжигания вражды между Китаем и АСЕАН

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan BarnesАмериканский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море
Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Declan Barnes
Американский эсминец USS Stethem в Южно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китай выступает против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря, его решимость защищать свои законные права непоколебима, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
"Китай выступает решительно против вмешательства США в проблему Южно-Китайского моря и разжигания вражды между Китаем и АСЕАН", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что "территориальный суверенитет Китая и морские права не терпят посягательств, решимость и воля Китая защищать свои законные права непоколебима".
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