https://ria.ru/20240423/vino-1941893175.html

"Кубань-Вино" планирует выпустить сто миллионов бутылок вина в 2024 году

"Кубань-Вино" планирует выпустить сто миллионов бутылок вина в 2024 году - РИА Новости, 23.04.2024

"Кубань-Вино" планирует выпустить сто миллионов бутылок вина в 2024 году

Переданная в государственную собственность винодельня "Кубань-Вино" в 2024 году планирует выпустить рекордные 100 миллионов бутылок вина, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:51

2024-04-23T22:51

2024-04-23T22:51

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россия

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КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Переданная в государственную собственность винодельня "Кубань-Вино" в 2024 году планирует выпустить рекордные 100 миллионов бутылок вина, сообщил заместитель гендиректора компании Евгений Емельянов в ходе круглого стола "Винный туризм: все дороги ведут на Юг". Крупнейший отечественный производитель вина, "Кубань-Вино", перешел в собственность Российской Федерации. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 10 апреля. Теперь РФ владеет 100% долей в капитале компании. "Кубань-Вино" продолжает работать, мы продолжаем идти к рекорду, в этом году мы хотим произвести, продать 100 миллионов бутылок. И апрель для нас, как и для многих, наверное, виноделен, скорее всего, в этом году будет рекордный… Обычно рекордные отгрузки - это октябрь-ноябрь, перед Новым годом, и в прошлом году мы свой личный и общероссийский рекорд установили - в ноябре отгрузили 11,5 миллионов бутылок. В этом году в апреле, возможно, мы его повторим", - сказал Емельянов. Он высказал мнение, что отечественное виноделие делает большую государственную работу по продвижению бренда России в целом. "Кубань-Вино" входила в число тех, которые по иску Генпрокуратуры были изъяты у владельцев в счет взыскания "неосновательного обогащения" в ходе разбирательства по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. Размер исковых требований Генпрокуратуры составил 105 миллиардов рублей. По итогам 2023 года компания показала рекордные результаты, выпустив более 95,5 миллионов бутылок вина (в 2022 - 83,7 миллиона) и собрав около 109 тысяч тонн винограда, согласно данным на сайте винодельни.

https://ria.ru/20240411/vino-1939385120.html

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экономика, коммерческая недвижимость, россия, кубань-вино, генеральная прокуратура рф