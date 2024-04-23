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В ГД рассказали об обсуждении законопроекта о рекламе продукции виноделия - РИА Новости, 23.04.2024
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16:19 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/vino-1941803506.html
В ГД рассказали об обсуждении законопроекта о рекламе продукции виноделия
В ГД рассказали об обсуждении законопроекта о рекламе продукции виноделия - РИА Новости, 23.04.2024
В ГД рассказали об обсуждении законопроекта о рекламе продукции виноделия
Законопроект, разрешающий размещение наружной рекламы российских виноделен и их продукции, готов к рассмотрению во втором чтении, при этом обсуждается... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:19
2024-04-23T16:19
россия
сергей алтухов
госдума рф
вино
виноделие
общество
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КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Законопроект, разрешающий размещение наружной рекламы российских виноделен и их продукции, готов к рассмотрению во втором чтении, при этом обсуждается возможность рекламы не только на территории тех субъектов РФ, где это вино было произведено, но и по всей стране, сообщил депутат Госдумы РФ от Кубани Сергей Алтухов. "Этот законопроект уже принят в первом чтении, мы сейчас с коллегами обсуждаем поправки ко второму чтению. Есть мнение, что правильно бы было дать возможность размещения такого информирования наших граждан о винодельческих хозяйствах не только на территории винодельческих регионов, но и дать возможность в ночное время - с 23.00 до 7.00 дать - размещать информацию о таких хозяйствах на территории всей страны на медиаэкранах… Мы этот законопроект вынесем во втором чтении, он в целом готов, но сейчас некоторые дискуссии с правительством ведутся", - сказал Алтухов в рамках круглого стола "Винный туризм: все дороги ведут на Юг". По его словам, основной вопрос состоит в том, чтобы также предусмотреть возможность контроля за исполнением соответствующих норм. Ранее сообщалось, что данный законопроект разрешает размещение рекламы винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях тех субъектов РФ, где они расположены. Она может размещаться на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их. Законопроект также допускает размещение такой рекламы с использованием электронных табло с 23 до 7 часов местного времени. Реклама винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров может содержать информацию о винах, в том числе крепленых и игристых, которые производятся в них, и об их классификации, о винограде, из которого они производятся. При этом запрещается размещать в такой рекламе наименования вин, товарные знаки, служащие для индивидуализации такой продукции, фотографии и иные изображения образцов потребительской тары (упаковки) алкогольной продукции.
https://ria.ru/20240403/poshliny-1937684202.html
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россия, сергей алтухов, госдума рф, вино, виноделие, общество
Россия, Сергей Алтухов, Госдума РФ, Вино, Виноделие, Общество
В ГД рассказали об обсуждении законопроекта о рекламе продукции виноделия

Алтухов: наружная реклама вина РФ может появиться не только в месте производства

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВина на полках в ресторане на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты
Вина на полках в ресторане на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вина на полках в ресторане на территории центра винного туризма Winepark неподалеку от Ялты. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Законопроект, разрешающий размещение наружной рекламы российских виноделен и их продукции, готов к рассмотрению во втором чтении, при этом обсуждается возможность рекламы не только на территории тех субъектов РФ, где это вино было произведено, но и по всей стране, сообщил депутат Госдумы РФ от Кубани Сергей Алтухов.
"Этот законопроект уже принят в первом чтении, мы сейчас с коллегами обсуждаем поправки ко второму чтению. Есть мнение, что правильно бы было дать возможность размещения такого информирования наших граждан о винодельческих хозяйствах не только на территории винодельческих регионов, но и дать возможность в ночное время - с 23.00 до 7.00 дать - размещать информацию о таких хозяйствах на территории всей страны на медиаэкранах… Мы этот законопроект вынесем во втором чтении, он в целом готов, но сейчас некоторые дискуссии с правительством ведутся", - сказал Алтухов в рамках круглого стола "Винный туризм: все дороги ведут на Юг".
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По его словам, основной вопрос состоит в том, чтобы также предусмотреть возможность контроля за исполнением соответствующих норм.
Ранее сообщалось, что данный законопроект разрешает размещение рекламы винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях тех субъектов РФ, где они расположены. Она может размещаться на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.
Законопроект также допускает размещение такой рекламы с использованием электронных табло с 23 до 7 часов местного времени.
Реклама винодельческих хозяйств, виноградо-винодельческих зон, районов и терруаров может содержать информацию о винах, в том числе крепленых и игристых, которые производятся в них, и об их классификации, о винограде, из которого они производятся. При этом запрещается размещать в такой рекламе наименования вин, товарные знаки, служащие для индивидуализации такой продукции, фотографии и иные изображения образцов потребительской тары (упаковки) алкогольной продукции.
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