https://ria.ru/20240423/vertolet-1941671837.html

В Малайзии столкнулись два военных вертолета

В Малайзии столкнулись два военных вертолета - РИА Новости, 23.04.2024

В Малайзии столкнулись два военных вертолета

Два военных вертолета разбились во время репетиции парада в Малайзии, сообщает издание Malay Mail. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:31

2024-04-23T07:31

2024-04-23T09:18

в мире

малайзия

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Два военных вертолета разбились во время репетиции парада в Малайзии, сообщает издание Malay Mail. Указывается, что все, кто был на борту боевых машин, погибли."Два военных вертолета столкнулись сегодня во время репетиции празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии (TLDM), запланированного на май", — пишет издание. Отмечается, что столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec, на борту которых могли находится 10 человек. По предварительным данным, один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, а другой упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

https://ria.ru/20240328/vertolet-1936341522.html

малайзия

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в мире, малайзия, происшествия