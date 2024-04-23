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В Малайзии столкнулись два военных вертолета - РИА Новости, 23.04.2024
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07:31 23.04.2024 (обновлено: 09:18 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/vertolet-1941671837.html
В Малайзии столкнулись два военных вертолета
В Малайзии столкнулись два военных вертолета - РИА Новости, 23.04.2024
В Малайзии столкнулись два военных вертолета
Два военных вертолета разбились во время репетиции парада в Малайзии, сообщает издание Malay Mail. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:31
2024-04-23T09:18
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Два военных вертолета разбились во время репетиции парада в Малайзии, сообщает издание Malay Mail. Указывается, что все, кто был на борту боевых машин, погибли."Два военных вертолета столкнулись сегодня во время репетиции празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии (TLDM), запланированного на май", — пишет издание. Отмечается, что столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec, на борту которых могли находится 10 человек. По предварительным данным, один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, а другой упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.
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в мире, малайзия, происшествия
В мире, Малайзия, Происшествия
В Малайзии столкнулись два военных вертолета

Malay Mail: два военных вертолета разбились в Малайзии, есть погибшие

© Кадр видео из соцсетейСтолкнокение военных вертолетов на репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. 23 апреля 2024
Столкнокение военных вертолетов на репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. 23 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Столкнокение военных вертолетов на репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. 23 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Два военных вертолета разбились во время репетиции парада в Малайзии, сообщает издание Malay Mail.
Указывается, что все, кто был на борту боевых машин, погибли.
"Два военных вертолета столкнулись сегодня во время репетиции празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии (TLDM), запланированного на май", — пишет издание.
Отмечается, что столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec, на борту которых могли находится 10 человек. По предварительным данным, один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, а другой упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.
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