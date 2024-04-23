https://ria.ru/20240423/vasilev-1941800481.html
Васильев назвал позицию WADA по делу пловцов желанием стравить Россию и КНР
Васильев назвал позицию WADA по делу пловцов желанием стравить Россию и КНР - РИА Новости, 23.04.2024
Васильев назвал позицию WADA по делу пловцов желанием стравить Россию и КНР
Объяснения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по факту обнаружения у группы китайских пловцов запрещенного триметазидина, за который была... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:12
2024-04-23T16:12
2024-04-23T16:12
спорт
китай
россия
токио
дмитрий васильев
камила валиева
мо фара
всемирное антидопинговое агентство (wada)
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МОСКВА. 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Объяснения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по факту обнаружения у группы китайских пловцов запрещенного триметазидина, за который была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева, направлены на создание конфронтации между Китаем и Россией, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, показавшие наличие в их организмах триметазидина. Именно за это вещество позднее на четыре года была дисквалифицирована Валиева. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. В субботу WADA сообщило, что не наказало китайцев, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. "Думаю, есть два аспекта такого решения WADA. Первый - деньги, вкладываемые (в WADA) Китаем. Второй – попытка поссорить нас с китайцами. Ведь очевидно, что разумные люди начнут сопоставлять эти два факта и спрашивать: почему в случае с Валиевой нашу спортсменку дисквалифицировали, а в похожей ситуации китайских пловцов не трогают? Что, естественно, заставит китайцев не очень благосклонно относиться к нам. Это обычная практика Запада: стравливать государства друг с другом. Поэтому здесь нечему удивляться, цель WADA в этом и заключается", - сказал Васильев. "В моем понимании, WADA уже давно враждебная олимпийскому движению организация, совершенно четко выполняющая заказы, не сложно понять чьи. С тем, чтобы всячески попытаться показать России ее место. Но это наивные попытки: Россия никогда в жизни, даже в самые худшие времена, ни перед кем не встанет на колени. А Китай был и остается нашим другом. И ни в коем случае не надо пытаться проводить такие параллели. Там все шито белыми нитками, это обычная провокация WADA - для того, чтобы нас поссорить с китайцами", - подчеркнул Васильев. Собеседник агентства отметил, что WADA в очередной раз показало свои истинные намерения. "WADA безразличны законы, которые они сами писали, а все страны утверждали, - сейчас WADA благополучно эти законы нарушает. И таких примеров была масса: то же знаменитое дело легкоатлета Мо Фара, когда, откровенно говоря, их просто послали подальше. Когда WADA в Англии попросило предоставить пробу B атлета и оно было послано в соответствующее место. С WADA все понятно: организация себя изжила и ее надо реформировать. Если бы она выполняла свои функции, то была бы очень полезной организацией. Но руководство, которое управляет агентством, абсолютно ангажировано и действует деструктивно в отношении мирового спорта", - заключил Васильев.
https://rsport.ria.ru/20240422/wada-1941563292.html
https://rsport.ria.ru/20240421/wada-1941394732.html
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спорт, китай, россия, токио, дмитрий васильев, камила валиева, мо фара, всемирное антидопинговое агентство (wada), ard
Спорт, Китай, Россия, Токио, Дмитрий Васильев, Камила Валиева, Мо Фара, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ARD
Васильев назвал позицию WADA по делу пловцов желанием стравить Россию и КНР
Васильев: объяснения WADA направлены на создание конфронтации между РФ и КНР
МОСКВА. 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Объяснения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по факту обнаружения у группы китайских пловцов запрещенного триметазидина, за который была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева, направлены на создание конфронтации между Китаем и Россией, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, показавшие наличие в их организмах триметазидина. Именно за это вещество позднее на четыре года была дисквалифицирована Валиева. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. В субботу WADA сообщило, что не наказало китайцев, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.
"Думаю, есть два аспекта такого решения WADA. Первый - деньги, вкладываемые (в WADA) Китаем. Второй – попытка поссорить нас с китайцами. Ведь очевидно, что разумные люди начнут сопоставлять эти два факта и спрашивать: почему в случае с Валиевой нашу спортсменку дисквалифицировали, а в похожей ситуации китайских пловцов не трогают? Что, естественно, заставит китайцев не очень благосклонно относиться к нам. Это обычная практика Запада: стравливать государства друг с другом. Поэтому здесь нечему удивляться, цель WADA в этом и заключается", - сказал Васильев.
"В моем понимании, WADA уже давно враждебная олимпийскому движению организация, совершенно четко выполняющая заказы, не сложно понять чьи. С тем, чтобы всячески попытаться показать России ее место. Но это наивные попытки: Россия никогда в жизни, даже в самые худшие времена, ни перед кем не встанет на колени. А Китай был и остается нашим другом. И ни в коем случае не надо пытаться проводить такие параллели. Там все шито белыми нитками, это обычная провокация WADA - для того, чтобы нас поссорить с китайцами", - подчеркнул Васильев.
Собеседник агентства отметил, что WADA в очередной раз показало свои истинные намерения.
"WADA безразличны законы, которые они сами писали, а все страны утверждали, - сейчас WADA благополучно эти законы нарушает. И таких примеров была масса: то же знаменитое дело легкоатлета Мо Фара, когда, откровенно говоря, их просто послали подальше. Когда WADA в Англии попросило предоставить пробу B атлета и оно было послано в соответствующее место. С WADA все понятно: организация себя изжила и ее надо реформировать. Если бы она выполняла свои функции, то была бы очень полезной организацией. Но руководство, которое управляет агентством, абсолютно ангажировано и действует деструктивно в отношении мирового спорта", - заключил Васильев.