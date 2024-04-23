https://ria.ru/20240423/vasilev-1941800481.html

Васильев назвал позицию WADA по делу пловцов желанием стравить Россию и КНР

Васильев назвал позицию WADA по делу пловцов желанием стравить Россию и КНР - РИА Новости, 23.04.2024

Васильев назвал позицию WADA по делу пловцов желанием стравить Россию и КНР

Объяснения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по факту обнаружения у группы китайских пловцов запрещенного триметазидина, за который была... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:12

2024-04-23T16:12

2024-04-23T16:12

спорт

китай

россия

токио

дмитрий васильев

камила валиева

мо фара

всемирное антидопинговое агентство (wada)

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МОСКВА. 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Объяснения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по факту обнаружения у группы китайских пловцов запрещенного триметазидина, за который была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева, направлены на создание конфронтации между Китаем и Россией, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, показавшие наличие в их организмах триметазидина. Именно за это вещество позднее на четыре года была дисквалифицирована Валиева. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. В субботу WADA сообщило, что не наказало китайцев, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов. "Думаю, есть два аспекта такого решения WADA. Первый - деньги, вкладываемые (в WADA) Китаем. Второй – попытка поссорить нас с китайцами. Ведь очевидно, что разумные люди начнут сопоставлять эти два факта и спрашивать: почему в случае с Валиевой нашу спортсменку дисквалифицировали, а в похожей ситуации китайских пловцов не трогают? Что, естественно, заставит китайцев не очень благосклонно относиться к нам. Это обычная практика Запада: стравливать государства друг с другом. Поэтому здесь нечему удивляться, цель WADA в этом и заключается", - сказал Васильев. "В моем понимании, WADA уже давно враждебная олимпийскому движению организация, совершенно четко выполняющая заказы, не сложно понять чьи. С тем, чтобы всячески попытаться показать России ее место. Но это наивные попытки: Россия никогда в жизни, даже в самые худшие времена, ни перед кем не встанет на колени. А Китай был и остается нашим другом. И ни в коем случае не надо пытаться проводить такие параллели. Там все шито белыми нитками, это обычная провокация WADA - для того, чтобы нас поссорить с китайцами", - подчеркнул Васильев. Собеседник агентства отметил, что WADA в очередной раз показало свои истинные намерения. "WADA безразличны законы, которые они сами писали, а все страны утверждали, - сейчас WADA благополучно эти законы нарушает. И таких примеров была масса: то же знаменитое дело легкоатлета Мо Фара, когда, откровенно говоря, их просто послали подальше. Когда WADA в Англии попросило предоставить пробу B атлета и оно было послано в соответствующее место. С WADA все понятно: организация себя изжила и ее надо реформировать. Если бы она выполняла свои функции, то была бы очень полезной организацией. Но руководство, которое управляет агентством, абсолютно ангажировано и действует деструктивно в отношении мирового спорта", - заключил Васильев.

https://rsport.ria.ru/20240422/wada-1941563292.html

https://rsport.ria.ru/20240421/wada-1941394732.html

китай

россия

токио

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спорт, китай, россия, токио, дмитрий васильев, камила валиева, мо фара, всемирное антидопинговое агентство (wada), ard