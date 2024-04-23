https://ria.ru/20240423/varochko-1941668521.html

Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года

Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года - РИА Новости, 23.04.2024

Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года

Производитель ракет тяжелого класса "Протон-М" Центр Хруничева собирается запустить на орбиту как минимум четыре таких носителя с различными полезными... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:34

2024-04-23T06:34

2024-04-23T06:34

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алексей варочко

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роскосмос

протон-м

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Производитель ракет тяжелого класса "Протон-М" Центр Хруничева собирается запустить на орбиту как минимум четыре таких носителя с различными полезными нагрузками до конца 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "На сегодняшний день мы планируем осуществить не менее четырех федеральных и коммерческих пусков ракет-носителей "Протон-М" до конца 2025 года", - сказал Варочко. Ранее сообщалось о том, что пуски "Протонов" будут прекращены после 2025 года. Однако, по словам Варочко, Центр Хруничева и "Роскосмос" направили казахстанским партнерам предложения по продолжению пусков и после этой даты. Всего в различной стадии готовности находятся 10 ракет, добавил гендиректор предприятия. "Протон" был изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. В дальнейшем ракету оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня "Протон-К". Сейчас эксплуатируется последняя версия ракеты "Протон-М". Всего с 1965 по 2023 годы было проведено более 400 пусков ракет этой серии.

https://ria.ru/20240423/baykonur-1941667183.html

https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

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космос - риа наука, россия, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, протон-м