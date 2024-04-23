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Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года - РИА Новости, 23.04.2024
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Наука
 
06:34 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/varochko-1941668521.html
Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года
Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года - РИА Новости, 23.04.2024
Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года
Производитель ракет тяжелого класса "Протон-М" Центр Хруничева собирается запустить на орбиту как минимум четыре таких носителя с различными полезными... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:34
2024-04-23T06:34
наука
космос - риа наука
россия
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
роскосмос
протон-м
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Производитель ракет тяжелого класса "Протон-М" Центр Хруничева собирается запустить на орбиту как минимум четыре таких носителя с различными полезными нагрузками до конца 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "На сегодняшний день мы планируем осуществить не менее четырех федеральных и коммерческих пусков ракет-носителей "Протон-М" до конца 2025 года", - сказал Варочко. Ранее сообщалось о том, что пуски "Протонов" будут прекращены после 2025 года. Однако, по словам Варочко, Центр Хруничева и "Роскосмос" направили казахстанским партнерам предложения по продолжению пусков и после этой даты. Всего в различной стадии готовности находятся 10 ракет, добавил гендиректор предприятия. "Протон" был изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. В дальнейшем ракету оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня "Протон-К". Сейчас эксплуатируется последняя версия ракеты "Протон-М". Всего с 1965 по 2023 годы было проведено более 400 пусков ракет этой серии.
https://ria.ru/20240423/baykonur-1941667183.html
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космос - риа наука, россия, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева, роскосмос, протон-м
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, Роскосмос, Протон-М
Россия планирует запустить не менее четырех "Протонов" до конца 2025 года

Варочко: Россия запустит минимум четыре ракеты "Протон-М" до конца 2025 года

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя Протон-М - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Производитель ракет тяжелого класса "Протон-М" Центр Хруничева собирается запустить на орбиту как минимум четыре таких носителя с различными полезными нагрузками до конца 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"На сегодняшний день мы планируем осуществить не менее четырех федеральных и коммерческих пусков ракет-носителей "Протон-М" до конца 2025 года", - сказал Варочко.
Запуск ракеты-носителя с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
"Роскосмос" предложил Астане продолжить пуски "Протонов" после 2025 года
06:09
Ранее сообщалось о том, что пуски "Протонов" будут прекращены после 2025 года. Однако, по словам Варочко, Центр Хруничева и "Роскосмос" направили казахстанским партнерам предложения по продолжению пусков и после этой даты.
Всего в различной стадии готовности находятся 10 ракет, добавил гендиректор предприятия.
"Протон" был изначально был создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-500. В дальнейшем ракету оснастили третьей ступенью и модернизовали до уровня "Протон-К". Сейчас эксплуатируется последняя версия ракеты "Протон-М". Всего с 1965 по 2023 годы было проведено более 400 пусков ракет этой серии.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад так и не разгадал главный секрет России
12 апреля, 08:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияАлексей ВарочкоГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоскосмосПротон-М
 
 
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