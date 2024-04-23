https://ria.ru/20240423/varochko-1941549788.html

Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет "Ангара"

Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет "Ангара" - РИА Новости, 23.04.2024

Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет "Ангара"

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", которой предстоит заменить советские "Протоны", летающие с Байконура, впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:00

2024-04-23T11:00

2024-04-23T11:00

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Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", которой предстоит заменить советские "Протоны", летающие с Байконура, впервые стартовала с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. Этому пуску предшествовала колоссальная работа стартовиков и ракетчиков, а в планах – появление новых версий "Ангары", в том числе с многоразовыми ступенями. Об этом, а также о том, как будут рассчитывать окупаемость многоразовой "Ангары", сколько у России осталось "Протонов", и как они будут использованы, а еще о продлении ресурса российских модулей Международной космической станции, сделанных там же, где и ракеты, – в Центре Хруничева, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану генеральный директор предприятия Алексей Варочко.– Космический комплекс ракет "Ангара" на Восточном носит название "Амур", и даже летные испытания ракеты там проходят в рамках другой ОКР, нежели на космодроме Плесецк. Расскажите, чем отличаются стартовый комплекс и сама ракета на Восточном?– Стартовый комплекс на космодроме "Восточный" изначально спроектирован для запусков ракет-носителей "Ангара-А5" и ее модификаций с увеличенной грузоподъемностью, в том числе с "водородной" ступенью. Потенциально с этого стартового комплекса возможен также запуск ракет-носителей "Ангара-1.2" и "Ангара-А3". Основными сооружениями нового стартового комплекса космодрома Восточный являются командный пункт, технологический блок, комплекс сооружений обеспечения заправки компонентами, стартовые сооружения. Сооружения построены по современным технологиям. Предусмотрено и обеспечение пилотируемых запусков, а также запусков модификаций ракеты с применением кислородно-водородных блоков, но их реализация не потребует кардинальных доработок.Ракета "Ангара-А5" одинакова и для Восточного, и для Плесецка. Третья ступень ракеты "Ангара-А5В" имеет другую компоновку, и в ней используются другие компоненты топлива – кислород плюс водород, с высоким удельным импульсом.– Какие задачи нужно было решить, чтобы провести первый пуск "Ангары" с Восточного? В чем заключалась адаптация ракеты к новому космодрому?– Для обеспечения первого пуска "Ангары-А5" на космодроме Восточный были проведены проверки систем стартового комплекса с помощью специального технологического макета летной ракеты – так называемого изделия "НЖ". Также, в ходе подготовки к пуску, конечно, были проведены электрические испытания ракеты-носителя, и разработана новая полетная программа, определяющая полет "Ангары" и учитывающая особенности ее запуска с космодрома Восточный.– Сколько пусков еще нужно будет провести для завершения летных испытаний?– По программе летных испытаний в рамках ОКР "Ангара" осталось выполнить три пуска ракеты "Ангара-А5" и три пуска ракеты "Ангара-1.2". По программе летных испытаний в рамках ОКР "Амур" на первом этапе запланирован один пуск ракеты "Ангара-А5".– Когда планируется переход на ракету "Ангара-А5М"? После него производство "обычной" "Ангары-А5" будет завершено?– Согласно планам Центра Хруничева, ракета "Ангара-А5М" должна быть создана в 2025 году. Целесообразно использовать одну ракету тяжелого класса как на космодроме Восточный, так и на космодроме Плесецк. Вопросы замены ракеты "Ангара-А5" на ракету "Ангара-А5М" требуют разработки ряда организационных документов. В этих документах и будут определены сроки перехода на "Ангару-А5М".– Сколько ракет "Ангара" будет запускаться с Восточного в год?– Запуски ракет "Ангара" определяются потребностями государственных или коммерческих заказчиков. На сегодняшний момент это космические аппараты, предназначенные для выведения на геостационарную орбиту. Количество запусков ракет "Ангара" будет определяться конкретными требованиями заказчиков.– Будет ли "Ангара" использована в кратном наращивании российской спутниковой группировки, планируемой в ближайшие годы?– "Ангара-А5" может использоваться не только для доставки тяжелых аппаратов на геостационарную орбиту, но и для группового выведения космических аппаратов на солнечно-синхронную орбиту. Помимо этого, подготовлена соответствующая документация для пусков ракеты легкого класса "Ангара-1.2". При реализации этого проекта станут возможны запуски легкой "Ангары" с этого же стартового комплекса для формирования и восполнения многоспутниковых группировок.– На каком этапе работы по разгонному блоку КВТК и "Ангаре-А5В"? Когда появятся первые образцы нового разгонного блока и носителя, и когда начнутся их летные испытания?– Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок "РБ КВТК" и приступает к автономной отработке составных частей. Планируемый срок летных испытаний – 2030 год. Кроме этого, Центр Хруничева успешно завершил в текущем программном периоде эскизное проектирование ракеты "Ангара-А5В". Данный проект принят госкорпорацией "Роскосмос" и Космическими войсками. Продолжение работ запланировано на следующий программный период, начиная с 2026 года. Планируемый срок летных испытаний – 2035 год.– Будет ли реализован проект по созданию этой ракеты с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней?– Центром Хруничева предложен вариант многоразового использования связки первой и второй ступеней ракеты "Ангара-А5М" или ракеты "Ангара-А5В". Все теоретические расчеты подтверждены в рамках защищенного эскизного проекта по созданию водородной "Ангары-А5В", и мы планируем в следующем программном периоде данные работы продолжить.– Как изменятся грузоподъемность и другие характеристики "возвращаемой" "Ангары-А5В" по сравнению с обычной ракетой?– Грузоподъемность ракеты "Ангара-А5ВМ" в многоразовом исполнении по расчетам, проведённым в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты "Ангара-А5М", то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту.– Насколько она будет экономически эффективнее и при каком количестве пусков в год?– На сегодняшний день планируется обеспечить не менее 10 повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения.– Продолжатся ли пуски ракет "Ангара-1.2"?– Ракета-носитель "Ангара-1.2" является самой "легкой" модификацией из семейства ракет "Ангара", и в настоящее время она востребована для решения задач по обеспечению запусков с космодрома Плесецк. Решение о дате очередного запуска этого носителя примет государственный заказчик – министерство обороны. Мы полагаем, у этой ракеты есть хорошие перспективы, и в будущем также будут заказы на "Ангару-1.2", в том числе для создания многоспутниковых группировок космических аппаратов.– Будет ли создана "Ангара-А3"?– Ракета "Ангара-А3" занимает промежуточное по массе выводимой полезной нагрузки положение в семействе унифицированных модульных ракет-носителей "Ангара" и имеет соответствующий своей грузоподъемности ряд потенциальных задач. Для этой ракеты завершена стадия проектных работ, при этом проведение ее пусков возможно со стартового комплекса как космодрома Восточный, так и космодрома Плесецк. При соответствующем решении государственного заказчика на создание ракеты-носителя "Ангара-А3", Центр Хруничева может оперативно выполнить эту работу.– Когда планируется выйти на ранее озвученные объемы производства в восемь ракет "Ангара-А5" в год?– В настоящее время проводятся работы по дооснащению производственных площадей нашего омского филиала ПО "Полет" с целью обеспечения ежегодного выпуска ракет-носителей в запланированном объеме. При обеспечении соответствующего финансирования мы полагаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027-2028 годах.– Сколько на сегодняшний день осталось ракет "Протон"?– На сегодняшний день в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей "Протон-М". Часть из этих ракет-носителей будет использована для выполнения Федеральной космической программы России, часть ракет-носителей будет использована для выполнения обязательств по коммерческим запускам.Однако, справедливости ради, стоит отметить, что в связи со сложившейся геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на "Протон-М" часть ракет-носителей, планировавшихся для выполнения коммерческих запусков западных аппаратов, осталась. В этой связи Центр Хруничева совместно с "Роскосмосом" прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.– Сколько ракет удастся запустить до конца 2025 года?– На сегодняшний день мы планируем осуществить не менее четырех федеральных и коммерческих пусков ракет-носителей "Протон-М" до конца 2025 года.– Как будут во взаимодействии с Казахстаном организованы пуски "Протонов" после 2025 года?– Предложения со стороны Центра Хруничева и госкорпорации "Роскосмос" проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках межправительственной комиссии по комплексу Байконур.– Ранее сообщалось, что ваше предприятие достигло договоренности с Boeing по закупке запчастей и сменных блоков для модуля ФГБ "Заря" в 2021-2024 годах. Завершена ли эта работа? Что заменено в "Заре"?– Да, такая договоренность есть. Были предусмотрены закупки расходуемых материалов и регулярно заменяемого оборудования для ФГБ "Заря". В период с 2021 по 2024 годы к ранее изготовленному и поставленному заменяемому оборудованию, по новому контракту с компанией Boeing было заказано, изготовлено и поставлено еще несколько десятков единиц так называемых ЗИПов. К настоящему времени эти закупки завершены. За это время было поставлено оборудование для следующих систем: радиотелеметрической, электроснабжения, управления бортовым комплексом, терморегулирования, средств пожарообнаружения и пожаротушения, многократно выработавших заданный срок службы. Также проводились работы по замене средств вентиляции, шумопоглощения, израсходовавших свой рабочий ресурс за 25 лет эксплуатации модуля ФГБ "Заря".– Планируется ли продолжение этой договоренности, учитывая продление срока службы российского сегмента станции до 2028 года?– Распределение ответственности по поддержанию модуля ФГБ "Заря" в рабочем состоянии действует и на последующий период полета. Поэтому работа с Boeing в этом направлении будет продолжена. Хочу отметить, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева проделана большая работа в обеспечение продления срока службы до 2028 года в части незаменяемого на орбите оборудования: герметичного корпуса, двигательной установки, части системы терморегулирования, стыковочных узлов, солнечных батарей модуля ФГБ "Заря". Проводится модернизация ряда бортовых систем наземного стендового оборудования, диагностика состояния конструкции герметичного корпуса и незаменяемого оборудования системы электроснабжения, системы управления бортовым комплексом.– Как продлевается работа служебного модуля "Звезда" с учетом обнаружения в нем негерметичностей?– Работа служебного модуля будет продлена в том числе по результатам проведенных ранее ресурсных испытаний макетов-копий модуля, по результатам анализа степени расходования ресурса конструкции в полете и заключений специалистов по конструкционным материалам о возможности продления. По промежуточной камере модуля приняты меры с целью устранения обнаруженной утечки, они имели некоторый успех. Снизить потери воздуха из камеры позволяет ее периодическая изоляция от остального обитаемого отсека модуля. Экипаж входит в камеру на время проведения в ней работ. В целом эта неисправность не оказывает существенного влияния на работу станции, но специалисты продолжают поиск причин утечки и способов её устранения. В настоящее время продление срока службы служебного модуля "Звезда" до 2028 года, с учетом проводимых мероприятий, подтверждается.– Головным разработчиком новой станции РОС является РКК "Энергия". Будет ли ГКНПЦ принимать участие в создании модулей для этой станции, учитывая ваш опыт по МКС? В каком разрезе?– В настоящее время принят эскизный проект РОС. Предстоит большая работа по созданию станции. Конечно, Центр Хруничева не мог остаться в стороне. Реализация проекта состоится при участии Центра Хруничева в части предоставления средств выведения модулей станции и пилотируемых кораблей. Как мы уже заявляли ранее, мы готовы поделиться многолетним накопленным опытом успешной реализации проектов "Салют", "Мир" и МКС.– Ранее сообщалось, что "финансовая дыра" АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" будет полностью закрыта в 2024 году. Удалось ли вам выйти на чистую прибыль?– По данному вопросу Центром имени Хруничева проводится большая работа в соответствии с программой финансового оздоровления. Эта программа согласована с госкорпорацией "Роскосмос", и мы надеемся на успешную ее реализацию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, алексей варочко, россия, плесецк