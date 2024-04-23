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На реке Тобол у Кургана ожидают спад уровня воды - РИА Новости, 23.04.2024
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07:38 23.04.2024 (обновлено: 07:46 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/uroven-1941672255.html
На реке Тобол у Кургана ожидают спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидают спад уровня воды - РИА Новости, 23.04.2024
На реке Тобол у Кургана ожидают спад уровня воды
В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, умеренный рост ожидается в Кетовском и Белозерском муниципальных округах,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:38
2024-04-23T07:46
тобол (река)
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, умеренный рост ожидается в Кетовском и Белозерском муниципальных округах, сообщил во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону."В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +5...+20 см, в Белозерском муниципальном округе - с динамикой +10...+60 сантиметров", - говорится в прогнозе ГУМЧС, размещенном на сайте ведомства.Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа, уточняется в сообщении.А также населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняется в прогнозе.По данным пресс-центра, колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от -25 до +3 сантиметров.Фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений, добавляет ГУМЧС.
https://ria.ru/20240423/oborudovanie-1941671202.html
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тобол (река), курган, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Россия, Наводнения в России — 2024, Происшествия
На реке Тобол у Кургана ожидают спад уровня воды

МЧС: уровень воды в Тоболе у Кургана спадет в ближайшие 1-2 дня

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, умеренный рост ожидается в Кетовском и Белозерском муниципальных округах, сообщил во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол, в северо-восточной части Кетовского муниципального округа ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +5...+20 см, в Белозерском муниципальном округе - с динамикой +10...+60 сантиметров", - говорится в прогнозе ГУМЧС, размещенном на сайте ведомства.
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Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автодорог населенных пунктов Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Галкино 2-е, Передергина, Большое Чаусово Кетовского муниципального округа, уточняется в сообщении.
А также населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняется в прогнозе.
По данным пресс-центра, колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от -25 до +3 сантиметров.
Фактические уровни воды по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений, добавляет ГУМЧС.
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