https://ria.ru/20240423/ulitsy-1941815949.html

В Харькове хотят поменять названия более двухсот улиц из-за связи с Россией

В Харькове хотят поменять названия более двухсот улиц из-за связи с Россией - РИА Новости, 23.04.2024

В Харькове хотят поменять названия более двухсот улиц из-за связи с Россией

В Харькове могут переименовать 208 улиц, чьи названия связаны с Россией, сообщил местный горсовет в соцсети Facebook*. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:48

2024-04-23T16:48

2024-04-23T18:35

в мире

россия

украина

харьков

виктор васнецов

сергей лавров

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Харькове могут переименовать 208 улиц, чьи названия связаны с Россией, сообщил местный горсовет в соцсети Facebook*."Общественное обсуждение по переименованию 208 топонимов проводится в Харькове. Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором", — говорится в публикации.В частности, улицу, названную в честь русского художника Виктора Васнецова, могут переименовать в улицу Всеволода Нестайко, Аэрофлотскую — в Антонова, Калужскую — в Норвежскую, переулок Сибирский — в Барбарисовый.Уточняется, что предложения от жителей принимаются до 25 апреля. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. В последнее время местные власти начали борьбу не только с наследием СССР, но и со всем, что связано с Россией.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240404/odessa-1937895708.html

https://ria.ru/20240131/dnepropetrovsk-1924670738.html

россия

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, харьков, виктор васнецов, сергей лавров, верховная рада украины