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В Харькове хотят поменять названия более двухсот улиц из-за связи с Россией
В Харькове хотят поменять названия более двухсот улиц из-за связи с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
В Харькове хотят поменять названия более двухсот улиц из-за связи с Россией
В Харькове могут переименовать 208 улиц, чьи названия связаны с Россией, сообщил местный горсовет в соцсети Facebook*. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:48
2024-04-23T16:48
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Харькове могут переименовать 208 улиц, чьи названия связаны с Россией, сообщил местный горсовет в соцсети Facebook*."Общественное обсуждение по переименованию 208 топонимов проводится в Харькове. Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором", — говорится в публикации.В частности, улицу, названную в честь русского художника Виктора Васнецова, могут переименовать в улицу Всеволода Нестайко, Аэрофлотскую — в Антонова, Калужскую — в Норвежскую, переулок Сибирский — в Барбарисовый.Уточняется, что предложения от жителей принимаются до 25 апреля. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. В последнее время местные власти начали борьбу не только с наследием СССР, но и со всем, что связано с Россией.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240404/odessa-1937895708.html
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в мире, россия, украина, харьков, виктор васнецов, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Харьков, Виктор Васнецов, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
В Харькове хотят поменять названия более двухсот улиц из-за связи с Россией
В Харькове могут переименовать 208 улиц, чьи названия связаны с РФ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Харькове могут переименовать 208 улиц, чьи названия связаны с Россией, сообщил местный горсовет в соцсети Facebook*.
"Общественное обсуждение по переименованию 208 топонимов проводится в Харькове. Харьковчанам предлагают переименовать ряд улиц, названия которых связаны со страной-агрессором", — говорится в публикации.
В частности, улицу, названную в честь русского художника Виктора Васнецова
, могут переименовать в улицу Всеволода Нестайко, Аэрофлотскую — в Антонова, Калужскую — в Норвежскую, переулок Сибирский — в Барбарисовый.
Уточняется, что предложения от жителей принимаются до 25 апреля.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда Верховная рада приняла закон о декоммунизации. В последнее время местные власти начали борьбу не только с наследием СССР, но и со всем, что связано с Россией.
Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров
, киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.