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Умершего от эпилепсии украинца ранее признали годным к службе - РИА Новости, 23.04.2024
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15:00 23.04.2024 (обновлено: 15:13 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukrainets-1941779875.html
Умершего от эпилепсии украинца ранее признали годным к службе
Умершего от эпилепсии украинца ранее признали годным к службе - РИА Новости, 23.04.2024
Умершего от эпилепсии украинца ранее признали годным к службе
Скончавшийся от приступа эпилепсии военнообязанный в Закарпатье на Украине был ранее признан годным к службе, заявил уполномоченный Верховной рады по правам... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:00
2024-04-23T15:13
в мире
украина
львовская область
дмитрий лубинец
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Скончавшийся от приступа эпилепсии военнообязанный в Закарпатье на Украине был ранее признан годным к службе, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Ранее во вторник в Закарпатском областном военкомате сообщили, что военнообязанный умер от эпилептического приступа по дороге в учебный центр. "Известно, что украинец, согласно справке военно-врачебной комиссии, был признан годным к военной службе. Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле", - написал Лубинец в своем Telegram-канале. В офисе генпрокурора Украины сообщили, что по факту смерти военнообязанного возбуждено уголовное дело. "Инцидент произошел 23 апреля во Львовской области. Предварительная правовая квалификация - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Сейчас устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны мужчина умер после многодневного нахождения в военкомате. По информации ведомства, 49-летний гражданин болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и кровоподтеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html
https://ria.ru/20231019/sluzhba-1903842715.html
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в мире, украина, львовская область, дмитрий лубинец, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Львовская область, Дмитрий Лубинец, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Умершего от эпилепсии украинца ранее признали годным к службе

Лубинец: умершего от эпилепсии украинца ранее признали годным к службе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Скончавшийся от приступа эпилепсии военнообязанный в Закарпатье на Украине был ранее признан годным к службе, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Ранее во вторник в Закарпатском областном военкомате сообщили, что военнообязанный умер от эпилептического приступа по дороге в учебный центр.
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"Известно, что украинец, согласно справке военно-врачебной комиссии, был признан годным к военной службе. Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
В офисе генпрокурора Украины сообщили, что по факту смерти военнообязанного возбуждено уголовное дело. "Инцидент произошел 23 апреля во Львовской области. Предварительная правовая квалификация - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Сейчас устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны мужчина умер после многодневного нахождения в военкомате. По информации ведомства, 49-летний гражданин болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и кровоподтеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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