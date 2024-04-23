https://ria.ru/20240423/ukraina-1941895370.html

Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины

Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины - РИА Новости, 23.04.2024

Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины

Новый пакет военной помощи Украине покроет ее насущные потребности, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:15

2024-04-23T23:15

2024-04-23T23:32

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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Новый пакет военной помощи Украине покроет ее насущные потребности, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге."Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины", — заявил он.При этом Райдер отказался анонсировать поставки, пока законопроект не пройдет все стадии рассмотрения. По его словам, в пакет могут войти средства ПВО и боеприпасы. Тем не менее никаких других деталей представитель ведомства не привел.В субботу, 20 апреля, палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".После одобрения конгрессменами документ должны рассмотреть в сенате, а затем, если там его поддержат, направить на подпись президенту Джо Байдену.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, добавил он.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240423/matvienko-1941695235.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941863592.html

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