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Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 23.04.2024 (обновлено: 23:32 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941895370.html
Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины
Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины - РИА Новости, 23.04.2024
Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины
Новый пакет военной помощи Украине покроет ее насущные потребности, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:15
2024-04-23T23:32
в мире
украина
сша
россия
патрик райдер
джо байден
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Новый пакет военной помощи Украине покроет ее насущные потребности, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге."Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины", — заявил он.При этом Райдер отказался анонсировать поставки, пока законопроект не пройдет все стадии рассмотрения. По его словам, в пакет могут войти средства ПВО и боеприпасы. Тем не менее никаких других деталей представитель ведомства не привел.В субботу, 20 апреля, палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".После одобрения конгрессменами документ должны рассмотреть в сенате, а затем, если там его поддержат, направить на подпись президенту Джо Байдену.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, добавил он.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240423/matvienko-1941695235.html
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в мире, украина, сша, россия, патрик райдер, джо байден, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Патрик Райдер, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине

Пентагон пообещал покрыть самые насущные потребности Украины

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Новый пакет военной помощи Украине покроет ее насущные потребности, утверждает представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
"Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины", — заявил он.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
При этом Райдер отказался анонсировать поставки, пока законопроект не пройдет все стадии рассмотрения.
По его словам, в пакет могут войти средства ПВО и боеприпасы. Тем не менее никаких других деталей представитель ведомства не привел.
В субботу, 20 апреля, палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия на открытом рынке, 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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После одобрения конгрессменами документ должны рассмотреть в сенате, а затем, если там его поддержат, направить на подпись президенту Джо Байдену.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает Штаты еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияПатрик РайдерДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны США
 
 
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