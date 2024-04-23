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Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром - РИА Новости, 23.04.2024
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23:08 23.04.2024 (обновлено: 23:54 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941894650.html
Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром
Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром - РИА Новости, 23.04.2024
Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром
Финальное рассмотрение законопроектов о помощи Киеву, а также другим союзникам ожидается утром в среду по московскому времени (поздно вечером во вторник по... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:08
2024-04-23T23:54
в мире
киев
сша
украина
россия
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Финальное рассмотрение законопроектов о помощи Киеву, а также другим союзникам ожидается утром в среду по московскому времени (поздно вечером во вторник по времени Вашингтона), сообщил РИА Новости источник в сенате США.Ранее во вторник соответствующие законопроекты прошли процедурное голосование в сенате. За высказались 80 законодателей, против - 19.По заверению источника РИА Новости в сенате США, финальное рассмотрение "ожидается поздно вечером" (по местному времени).После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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в мире, киев, сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Киев, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром

Финальное рассмотрение закона о помощи Украине в сенате США ожидается утром

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Финальное рассмотрение законопроектов о помощи Киеву, а также другим союзникам ожидается утром в среду по московскому времени (поздно вечером во вторник по времени Вашингтона), сообщил РИА Новости источник в сенате США.
Ранее во вторник соответствующие законопроекты прошли процедурное голосование в сенате. За высказались 80 законодателей, против - 19.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
По заверению источника РИА Новости в сенате США, финальное рассмотрение "ожидается поздно вечером" (по местному времени).
После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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