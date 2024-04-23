https://ria.ru/20240423/ukraina-1941894650.html

Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром

Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром - РИА Новости, 23.04.2024

Источник: финальное рассмотрение закона по Украине в США ожидают утром

Финальное рассмотрение законопроектов о помощи Киеву, а также другим союзникам ожидается утром в среду по московскому времени (поздно вечером во вторник по... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:08

2024-04-23T23:08

2024-04-23T23:54

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Финальное рассмотрение законопроектов о помощи Киеву, а также другим союзникам ожидается утром в среду по московскому времени (поздно вечером во вторник по времени Вашингтона), сообщил РИА Новости источник в сенате США.Ранее во вторник соответствующие законопроекты прошли процедурное голосование в сенате. За высказались 80 законодателей, против - 19.По заверению источника РИА Новости в сенате США, финальное рассмотрение "ожидается поздно вечером" (по местному времени).После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

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украина

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в мире, киев, сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, нато