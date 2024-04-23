https://ria.ru/20240423/ukraina-1941894498.html

"Вне зоны действия". Зеленского предупредили о грядущей проблеме

"Вне зоны действия". Зеленского предупредили о грядущей проблеме - РИА Новости, 23.04.2024

"Вне зоны действия". Зеленского предупредили о грядущей проблеме

Россия легко сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:08

2024-04-23T23:08

2024-04-23T23:08

специальная военная операция на украине

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джон миршаймер

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владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия легко сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы ПВО, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Вы можете быть уверены, что как только мы дадим системы ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали", — отметил он.Эксперт уверен, что Вашингтон предаст киевскому режиму артиллерию и поставит несколько систем ПВО, которые могут сбивать самолеты, беспилотники или крылатые ракеты. При этом Миршаймер предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что российские истребители, которые сбрасывают планирующие бомбы, могут летать на большом расстоянии, находясь вне зоны действия любых систем противовоздушной обороны.Во вторник сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. В субботу его уже приняла палата представителей. Как накануне заявил Владимир Зеленский, президент США Джо Байден пообещал подписать документ "немедленно" после его одобрения сенаторами.По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.

https://ria.ru/20240423/vsu-1941854521.html

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в мире, украина, джон миршаймер, россия, владимир зеленский, джо байден