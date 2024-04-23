https://ria.ru/20240423/ukraina-1941871817.html

"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины

"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины - РИА Новости, 23.04.2024

"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины

Неминуемый крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:52

2024-04-23T19:52

2024-04-23T20:59

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Неминуемый крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative."Независимо от того, решат ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно украинской территории, имеющей исторические связи с их странами, — это неизвестно, но неизбежный крах украинского государства и его вооруженных сил, несомненно, послужит основой для таких дискуссий", — отметил эксперт.Несмотря на это, добавил военный аналитик, помимо присоединения к России Одессы и Харькова, Москва, по его мнению, потребует создания демилитаризованной зоны на всей западной территории нынешней Украины."Москва почти наверняка будет настаивать на создании современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное появление враждебной военной силы на Западной Украине", — уточнил он.В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.

https://ria.ru/20240423/zapad-1941778719.html

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