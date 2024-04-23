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"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 23.04.2024 (обновлено: 20:59 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941871817.html
"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины
"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины - РИА Новости, 23.04.2024
"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины
Неминуемый крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:52
2024-04-23T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Неминуемый крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative."Независимо от того, решат ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно украинской территории, имеющей исторические связи с их странами, — это неизвестно, но неизбежный крах украинского государства и его вооруженных сил, несомненно, послужит основой для таких дискуссий", — отметил эксперт.Несмотря на это, добавил военный аналитик, помимо присоединения к России Одессы и Харькова, Москва, по его мнению, потребует создания демилитаризованной зоны на всей западной территории нынешней Украины.&quot;Москва почти наверняка будет настаивать на создании современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное появление враждебной военной силы на Западной Украине&quot;, — уточнил он.В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941778719.html
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в мире, сша, украина, россия, москва, владимир путин, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО
"Помимо Одессы и Харькова": в США заговорили о послевоенном разделе Украины

Макгрегор: поляки и венгры могут предложить Москве раздел Украины после ее краха

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкСтол, за которым проходили российско-украинские переговоры. Дворец Долмабахче, Стамбул
Стол, за которым проходили российско-украинские переговоры. Дворец Долмабахче, Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Стол, за которым проходили российско-украинские переговоры. Дворец Долмабахче, Стамбул. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Неминуемый крах Украины станет основой для дискуссии о ее разделе между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.
"Независимо от того, решат ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно украинской территории, имеющей исторические связи с их странами, — это неизвестно, но неизбежный крах украинского государства и его вооруженных сил, несомненно, послужит основой для таких дискуссий", — отметил эксперт.
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Несмотря на это, добавил военный аналитик, помимо присоединения к России Одессы и Харькова, Москва, по его мнению, потребует создания демилитаризованной зоны на всей западной территории нынешней Украины.
«

"Москва почти наверняка будет настаивать на создании современной демилитаризованной зоны от реки Днепр до восточной границы НАТО, чтобы предотвратить повторное появление враждебной военной силы на Западной Украине", — уточнил он.

В марте в интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент подтвердил готовность к диалогу. Переговоры, по его словам, могут опираться в том числе и на проект Стамбульской конвенции, хотя с тех пор реалии изменились.
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