https://ria.ru/20240423/ukraina-1941857113.html

Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России

Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России - РИА Новости, 23.04.2024

Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России

Посольство РФ в Лондоне заявило, что новый пакет военной помощи Украине является отчаянной попыткой с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:51

2024-04-23T18:51

2024-04-23T19:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что новый пакет военной помощи Украине является отчаянной попыткой с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную динамику конфликта, эти средства могли бы пойти на решение проблем в самой Великобритании, говорится в комментарии, переданном дипмиссией РИА Новости."Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков. В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что теряющая популярность правящая Консервативная партия пытается таким образом улучшить свой имидж в преддверии грядущих выборов.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, украина, вооруженные силы украины