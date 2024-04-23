Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России
Посольство России: Запад отчаянно пытается изменить динамику боев на Украине
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что новый пакет военной помощи Украине является отчаянной попыткой с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную динамику конфликта, эти средства могли бы пойти на решение проблем в самой Великобритании, говорится в комментарии, переданном дипмиссией РИА Новости.
"Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков. В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что теряющая популярность правящая Консервативная партия пытается таким образом улучшить свой имидж в преддверии грядущих выборов.
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Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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