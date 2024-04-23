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Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 23.04.2024 (обновлено: 19:19 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941857113.html
Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России
Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России - РИА Новости, 23.04.2024
Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России
Посольство РФ в Лондоне заявило, что новый пакет военной помощи Украине является отчаянной попыткой с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:51
2024-04-23T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что новый пакет военной помощи Украине является отчаянной попыткой с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную динамику конфликта, эти средства могли бы пойти на решение проблем в самой Великобритании, говорится в комментарии, переданном дипмиссией РИА Новости."Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков. В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что теряющая популярность правящая Консервативная партия пытается таким образом улучшить свой имидж в преддверии грядущих выборов.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, россия, великобритания, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины
Новая военная помощь Киеву канет в "черную дыру", заявило посольство России

Посольство России: Запад отчаянно пытается изменить динамику боев на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне заявило, что новый пакет военной помощи Украине является отчаянной попыткой с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную динамику конфликта, эти средства могли бы пойти на решение проблем в самой Великобритании, говорится в комментарии, переданном дипмиссией РИА Новости.
"Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков. В украинскую "черную дыру" безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование наиболее болезненных симптомов остро ощущаемого здесь "кризиса стоимости жизни", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что теряющая популярность правящая Консервативная партия пытается таким образом улучшить свой имидж в преддверии грядущих выборов.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Истерика на фоне агонии не поможет Западу
20 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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