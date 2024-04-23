СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
СМИ: США готовятся выделить Украине новый пакет помощи на миллиард долларов
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи объемом 1 миллиард долларов после ожидаемого принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
"Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю", - говорится в публикации.
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После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.