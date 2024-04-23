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СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 23.04.2024 (обновлено: 18:09 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941844772.html
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи объемом 1 миллиард долларов после ожидаемого принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:55
2024-04-23T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи объемом 1 миллиард долларов после ожидаемого принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам, сообщает Рейтер со ссылкой на источники."Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю", - говорится в публикации.Во вторник сенат вслед за палатой представителей США намерен начать обсуждение и, возможно, принять законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений.После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

СМИ: США готовятся выделить Украине новый пакет помощи на миллиард долларов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи объемом 1 миллиард долларов после ожидаемого принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
"Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Во вторник сенат вслед за палатой представителей США намерен начать обсуждение и, возможно, принять законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений.
После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Как США помогают Украине
21 апреля, 12:44
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Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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