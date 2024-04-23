https://ria.ru/20240423/ukraina-1941844772.html

СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи объемом 1 миллиард долларов после ожидаемого принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:55

2024-04-23T17:55

2024-04-23T18:09

специальная военная операция на украине

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сша

украина

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джо байден

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи объемом 1 миллиард долларов после ожидаемого принятия конгрессом законопроекта по помощи союзникам, сообщает Рейтер со ссылкой на источники."Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, который будет профинансирован из законопроекта по Украине и Израилю", - говорится в публикации.Во вторник сенат вслед за палатой представителей США намерен начать обсуждение и, возможно, принять законопроект о помощи зарубежным союзникам США, включая Израиль, Тайвань и Украину, куда по завершении законотворчества возобновятся регулярные поставки американских вооружений.После утверждения в сенате законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который в разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи". Приостановленные в декабре поставки, вероятно, возобновятся уже в конце этой недели, будут больше обычного и могут включать средства ПВО, артиллерию, бронетехнику и оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщали ранее СМИ и политики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, нато