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На Украине уволили заместителя министра обороны - РИА Новости, 23.04.2024
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17:49 23.04.2024 (обновлено: 17:50 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941843062.html
На Украине уволили заместителя министра обороны
На Украине уволили заместителя министра обороны - РИА Новости, 23.04.2024
На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабинет министров Украины во вторник уволил заместителя министра обороны страны Виталия Половенко, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:49
2024-04-23T17:50
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины во вторник уволил заместителя министра обороны страны Виталия Половенко, сообщили в пресс-службе правительства. "На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины", - говорится в сообщении кабмина. Причина увольнения не указывается. Кроме того, как сообщается, уволена заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.
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в мире, украина, министерство обороны украины
В мире, Украина, Министерство обороны Украины
На Украине уволили заместителя министра обороны

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Виталия Половенко

© Министерство обороны УкраиныЗаместитель министра обороны Украины Виталий Половенко
Заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко
© Министерство обороны Украины
Заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины во вторник уволил заместителя министра обороны страны Виталия Половенко, сообщили в пресс-службе правительства.
«
"На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины", - говорится в сообщении кабмина.
Причина увольнения не указывается.
Кроме того, как сообщается, уволена заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.
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