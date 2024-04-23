https://ria.ru/20240423/ukraina-1941843062.html
На Украине уволили заместителя министра обороны
На Украине уволили заместителя министра обороны - РИА Новости, 23.04.2024
На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабинет министров Украины во вторник уволил заместителя министра обороны страны Виталия Половенко, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:49
2024-04-23T17:49
2024-04-23T17:50
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины во вторник уволил заместителя министра обороны страны Виталия Половенко, сообщили в пресс-службе правительства. "На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины", - говорится в сообщении кабмина. Причина увольнения не указывается. Кроме того, как сообщается, уволена заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1931094227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны украины
В мире, Украина, Министерство обороны Украины
На Украине уволили заместителя министра обороны
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Виталия Половенко