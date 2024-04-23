https://ria.ru/20240423/ukraina-1941843062.html

На Украине уволили заместителя министра обороны

На Украине уволили заместителя министра обороны - РИА Новости, 23.04.2024

На Украине уволили заместителя министра обороны

Кабинет министров Украины во вторник уволил заместителя министра обороны страны Виталия Половенко, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:49

2024-04-23T17:49

2024-04-23T17:50

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины во вторник уволил заместителя министра обороны страны Виталия Половенко, сообщили в пресс-службе правительства. "На своем заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины", - говорится в сообщении кабмина. Причина увольнения не указывается. Кроме того, как сообщается, уволена заместитель председателя национальной сервисной службы Татьяна Лактионова.

https://ria.ru/20240304/ukraina-1931094227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство обороны украины