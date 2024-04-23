https://ria.ru/20240423/ukraina-1941839812.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:39
2024-04-23T17:39
2024-04-23T17:40
специальная военная операция на украине
харьков
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "Харьков вновь слышит взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Терехов сообщал о серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Терехов: в Харькове прогремел взрыв