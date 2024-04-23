https://ria.ru/20240423/ukraina-1941839812.html

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:39

2024-04-23T17:39

2024-04-23T17:40

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "Харьков вновь слышит взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Ранее во вторник Терехов сообщал о серии взрывов в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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харьковская область

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харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире