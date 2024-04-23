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Украинские военные похитили наркоторговца и потребовали выкуп, пишут СМИ
Украинские военные похитили наркоторговца и потребовали выкуп, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские военные похитили наркоторговца и потребовали выкуп, пишут СМИ
Трое украинских военных вымогали выкуп за похищенного ими в Киевской области наркоторговца, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:52
2024-04-23T14:52
2024-04-23T14:52
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Трое украинских военных вымогали выкуп за похищенного ими в Киевской области наркоторговца, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В Киевской области трое военных похитили торговца наркотиками и вымогали выкуп за его освобождение", - говорится в сообщении. Источник сообщил "Стране", что похищение состоялось 19 апреля. Военные устроили засаду на двух наркокурьеров, направлявшихся в поселок Вита-Почтовая в Киевской области за новой партией "товара". Военные, вооруженные стрелковым оружием, захватили только одного из курьеров, после чего доставили его в поселок Вишневое. Позднее военные затребовали у подельников наркоторговца выкуп в размере 30 тысяч долларов. Издание сообщает, что все военные уже задержаны. Открыто уголовное дело. Правонарушителям грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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в мире, киевская область, украина
В мире, Киевская область, Украина
Украинские военные похитили наркоторговца и потребовали выкуп, пишут СМИ
"Страна": трое украинских военных вымогали выкуп за похищенного наркоторговца
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
Трое украинских военных вымогали выкуп за похищенного ими в Киевской области наркоторговца, сообщило в Telegram-канале
украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В Киевской области трое военных похитили торговца наркотиками и вымогали выкуп за его освобождение", - говорится в сообщении.
Источник сообщил "Стране", что похищение состоялось 19 апреля. Военные устроили засаду на двух наркокурьеров, направлявшихся в поселок Вита-Почтовая в Киевской области за новой партией "товара". Военные, вооруженные стрелковым оружием, захватили только одного из курьеров, после чего доставили его в поселок Вишневое. Позднее военные затребовали у подельников наркоторговца выкуп в размере 30 тысяч долларов.
Издание сообщает, что все военные уже задержаны. Открыто уголовное дело. Правонарушителям грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.