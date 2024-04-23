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Посол Украины рассказала, когда Киев может получить первый пакет помощи США - РИА Новости, 23.04.2024
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14:41 23.04.2024 (обновлено: 15:31 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941775004.html
Посол Украины рассказала, когда Киев может получить первый пакет помощи США
Посол Украины рассказала, когда Киев может получить первый пакет помощи США - РИА Новости, 23.04.2024
Посол Украины рассказала, когда Киев может получить первый пакет помощи США
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью украинскому изданию "Европейская правда" не исключила, что первый пакет американской военной помощи после... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:41
2024-04-23T15:31
в мире
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью украинскому изданию "Европейская правда" не исключила, что первый пакет американской военной помощи после одобрения в конгрессе Киев может получить уже в апреле. "Украина и США активно работают над этими пакетами (военной помощи Украине - ред.), не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это (поступление военной помощи от США - ред.) будет очень быстро", - сказала Маркарова. На уточняющий вопрос, может ли это произойти в апреле или уже в мае, она заявила, что "не будем исключать даже апрель". В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Конкретное содержание и сроки поставок Украине помощи пока не назывались. Ожидается, что контролируемый демократами сенат приступит к рассмотрению законопроекта уже во вторник, после одобрения сенатом документ поступит на стол президента США. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что подпишет документ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240423/shoygu-1941760427.html
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в мире, украина, сша, россия, оксана маркарова, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Оксана Маркарова, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Посол Украины рассказала, когда Киев может получить первый пакет помощи США

Посол Украины: первый пакет военной помощи страна получит в апреле

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью украинскому изданию "Европейская правда" не исключила, что первый пакет американской военной помощи после одобрения в конгрессе Киев может получить уже в апреле.
«
"Украина и США активно работают над этими пакетами (военной помощи Украине - ред.), не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это (поступление военной помощи от США - ред.) будет очень быстро", - сказала Маркарова.
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Вчера, 13:32
На уточняющий вопрос, может ли это произойти в апреле или уже в мае, она заявила, что "не будем исключать даже апрель".
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Конкретное содержание и сроки поставок Украине помощи пока не назывались. Ожидается, что контролируемый демократами сенат приступит к рассмотрению законопроекта уже во вторник, после одобрения сенатом документ поступит на стол президента США. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что подпишет документ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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22 апреля, 13:00
 
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