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Украина прекратила выдачу паспортов за границей - РИА Новости, 23.04.2024
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13:39 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941761947.html
Украина прекратила выдачу паспортов за границей
Украина прекратила выдачу паспортов за границей - РИА Новости, 23.04.2024
Украина прекратила выдачу паспортов за границей
Украинское госпредприятие "Документ" заявило во вторник о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам". РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:39
2024-04-23T13:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинское госпредприятие "Документ" заявило во вторник о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам". Накануне украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. "К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия. При этом прием заявок на оформление новых документов ведется в обычном режиме, а дети до 12 лет все-таки могут получить паспорт. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украина прекратила выдачу паспортов за границей

Украинское предприятие "Документ" приостановило выдачу паспортов за границей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Украинское госпредприятие "Документ" заявило во вторник о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам".
Накануне украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
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"К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия. При этом прием заявок на оформление новых документов ведется в обычном режиме, а дети до 12 лет все-таки могут получить паспорт.

Предприятие "Документ" изготавливает и выдает заграничные паспорта Украины для взрослых и детей до 16 лет, внутренние паспорта Украины нового образца или так называемые ID-карточки, а также водительские удостоверения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
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Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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