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В Госдуме прокомментировали заявление Британии о помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 23.04.2024 (обновлено: 12:42 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941729392.html
В Госдуме прокомментировали заявление Британии о помощи Украине
В Госдуме прокомментировали заявление Британии о помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024
В Госдуме прокомментировали заявление Британии о помощи Украине
Запад стягивает оружие на Украину, чем вызывает огонь, поэтому не стоит называть британские подачки помощью, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:57
2024-04-23T12:42
в мире
украина
россия
великобритания
дмитрий белик
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Запад стягивает оружие на Украину, чем вызывает огонь, поэтому не стоит называть британские подачки помощью, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявление Великобритании от новом пакете военной помощи Киеву. Ранее издание Guardian сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия. "Запад абсолютно предательски по отношению к украинцам стягивает оружие на Украину, тем самым вызывая огонь. Никто из них не заинтересован в урегулировании конфликта, а наоборот - чем дольше он будет длиться, тем им будет выгоднее. Наркоман Зеленский будет купаться в деньгах, а Запад уничтожать Украину и выставлять Россию агрессором. Так что не стоит называть британские подачки - помощью", - сказал Белик. По его словам, Украина стала разменной монетой: НАТО просто использует эту территорию, чтобы ближе подобраться к России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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в мире, украина, россия, великобритания, дмитрий белик
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Белик, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме прокомментировали заявление Британии о помощи Украине

Депутат Белик: Запад стягивает оружие на Украину, чем вызывает огонь

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Запад стягивает оружие на Украину, чем вызывает огонь, поэтому не стоит называть британские подачки помощью, сказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявление Великобритании от новом пакете военной помощи Киеву.
Ранее издание Guardian сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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"Запад абсолютно предательски по отношению к украинцам стягивает оружие на Украину, тем самым вызывая огонь. Никто из них не заинтересован в урегулировании конфликта, а наоборот - чем дольше он будет длиться, тем им будет выгоднее. Наркоман Зеленский будет купаться в деньгах, а Запад уничтожать Украину и выставлять Россию агрессором. Так что не стоит называть британские подачки - помощью", - сказал Белик.
По его словам, Украина стала разменной монетой: НАТО просто использует эту территорию, чтобы ближе подобраться к России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий Белик
 
 
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