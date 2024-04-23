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Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941716984.html
Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других
Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других - РИА Новости, 23.04.2024
Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других
Китай предупреждает США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:27
2024-04-23T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
россия
мид кнр
украина
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китай предупреждает США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение". "Мы предупреждаем американскую сторону, что подливать масло в огонь, очернять других и сваливать на них вину - все это не путь решения украинского вопроса. Единственно правильный выбор - принятие во внимание разумных озабоченностей в сфере безопасности всех сторон, а также создание сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности посредством диалога", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения.
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в мире, китай, сша, россия, мид кнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, МИД КНР, Украина
Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других

МИД Китая: украинский кризис нельзя решить, сваливая вину на другие страны

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китай предупреждает США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
"Мы предупреждаем американскую сторону, что подливать масло в огонь, очернять других и сваливать на них вину - все это не путь решения украинского вопроса. Единственно правильный выбор - принятие во внимание разумных озабоченностей в сфере безопасности всех сторон, а также создание сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности посредством диалога", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАРоссияМИД КНРУкраина
 
 
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