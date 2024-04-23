https://ria.ru/20240423/ukraina-1941716984.html

Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других

Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других - РИА Новости, 23.04.2024

Китай предупредил США, что украинский кризис не решить очернением других

Китай предупреждает США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:27

2024-04-23T11:27

2024-04-23T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

китай

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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Китай предупреждает США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение". "Мы предупреждаем американскую сторону, что подливать масло в огонь, очернять других и сваливать на них вину - все это не путь решения украинского вопроса. Единственно правильный выбор - принятие во внимание разумных озабоченностей в сфере безопасности всех сторон, а также создание сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности посредством диалога", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

китай

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, россия, мид кнр, украина