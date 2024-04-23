https://ria.ru/20240423/ukraina-1941713026.html

Украинского министра заподозрили в незаконном завладении землей

Украинского министра заподозрили в незаконном завладении землей - РИА Новости, 23.04.2024

Украинского министра заподозрили в незаконном завладении землей

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило в Telegram-канале, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:14

2024-04-23T11:14

2024-04-23T11:14

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило в Telegram-канале, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов; утверждается, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называет. По версии ряда украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском. "Экс-глава аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр уличен в завладении государственной землей на 291 миллион гривен (более 7,3 миллиона долларов - ред.) и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен (почти 4,8 миллиона долларов -ред.)", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия Сумской области на севере Украины имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912735727.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933058648.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины