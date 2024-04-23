Украинского министра заподозрили в незаконном завладении землей
НАБУ: украинский министр незаконно завладел землей на 7,3 миллиона долларов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило в Telegram-канале, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов; утверждается, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады.
Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называет. По версии ряда украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.
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"Экс-глава аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр уличен в завладении государственной землей на 291 миллион гривен (более 7,3 миллиона долларов - ред.) и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен (почти 4,8 миллиона долларов -ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия Сумской области на севере Украины имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.