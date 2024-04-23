Рейтинг@Mail.ru
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 23.04.2024 (обновлено: 11:03 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941709481.html
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 23.04.2024
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова
Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:00
2024-04-23T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале решение МИД Украины запретить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. "Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить", — написала Захарова. Она заявила, что в конце первой четверти XXI века мир стал "свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями - Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой - украинцев". "В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел. Когда большую часть Украины разворовали и украли, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили, тогда перешли к физическому уничтожению коренного населения", — отметила дипломат. Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало сообщение, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова

Захарова: Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы добить

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале решение МИД Украины запретить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей.
"Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить", — написала Захарова.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев, пишут СМИ
11 апреля, 14:05
Она заявила, что в конце первой четверти XXI века мир стал "свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями - Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой - украинцев".
"В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел. Когда большую часть Украины разворовали и украли, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили, тогда перешли к физическому уничтожению коренного населения", — отметила дипломат.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало сообщение, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
"Если скажут "на Киев" — я пойду". В чем признались украинские военные
22 апреля, 08:00
Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала