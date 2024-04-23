https://ria.ru/20240423/ukraina-1941709481.html
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 23.04.2024
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова
Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:00
2024-04-23T11:00
2024-04-23T11:03
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале решение МИД Украины запретить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей. "Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить", — написала Захарова. Она заявила, что в конце первой четверти XXI века мир стал "свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями - Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой - украинцев". "В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел. Когда большую часть Украины разворовали и украли, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили, тогда перешли к физическому уничтожению коренного населения", — отметила дипломат. Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало сообщение, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, заявила Захарова
Захарова: Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы добить
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Владимир Зеленский на деньги США выманивает последних украинцев, чтобы их добить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале
решение МИД Украины запретить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей.
"Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы их добить", — написала Захарова.
Она заявила, что в конце первой четверти XXI века мир стал "свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями - Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой - украинцев".
"В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел. Когда большую часть Украины разворовали и украли, вывезли награбленное, историю переписали и памятники уничтожили, тогда перешли к физическому уничтожению коренного населения", — отметила дипломат.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало сообщение, что МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.