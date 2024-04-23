Меньшее зло. В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США
Lidovky: отправка вооружения только навредит Украине
© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Запад вредит Украине, одобряя новые пакеты помощи, пишет журналист Вацлав Горжейши для издания Lidovky.
"Отправляя оружие Украине, мы продлеваем конфликт и де-факто вредим ей. На мой взгляд, правильный подход выбрали Венгрия, Словакия, Австрия и Швейцария", — говорится в публикации.
"Отправляя оружие Украине, мы продлеваем конфликт и де-факто вредим ей. На мой взгляд, правильный подход выбрали Венгрия, Словакия, Австрия и Швейцария", — говорится в публикации.
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По его мнению, учитывая нынешнюю неблагоприятную ситуацию, Киеву следует как можно скорее заключить перемирие и смириться с некоторыми территориальными потерями.
"Несомненно, это "меньшее зло" по сравнению с кровавым конфликтом, который будет продолжаться еще месяцы или даже годы", — считает он.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
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"Несомненно, это "меньшее зло" по сравнению с кровавым конфликтом, который будет продолжаться еще месяцы или даже годы", — считает он.
Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>