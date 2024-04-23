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Меньшее зло. В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941703066.html
Меньшее зло. В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США
Меньшее зло. В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США - РИА Новости, 23.04.2024
Меньшее зло. В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США
Запад вредит Украине, одобряя новые пакеты помощи, пишет журналист Вацлав Горжейши для издания Lidovky. "Отправляя оружие Украине, мы продлеваем конфликт и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:39
2024-04-23T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Запад вредит Украине, одобряя новые пакеты помощи, пишет журналист Вацлав Горжейши для издания Lidovky. "Отправляя оружие Украине, мы продлеваем конфликт и де-факто вредим ей. На мой взгляд, правильный подход выбрали Венгрия, Словакия, Австрия и Швейцария", — говорится в публикации. По его мнению, учитывая нынешнюю неблагоприятную ситуацию, Киеву следует как можно скорее заключить перемирие и смириться с некоторыми территориальными потерями. "Несомненно, это "меньшее зло" по сравнению с кровавым конфликтом, который будет продолжаться еще месяцы или даже годы", — считает он. Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Меньшее зло. В Чехии предупредили Украину о последствиях нового шага США

Lidovky: отправка вооружения только навредит Украине

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Запад вредит Украине, одобряя новые пакеты помощи, пишет журналист Вацлав Горжейши для издания Lidovky.

"Отправляя оружие Украине, мы продлеваем конфликт и де-факто вредим ей. На мой взгляд, правильный подход выбрали Венгрия, Словакия, Австрия и Швейцария", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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По его мнению, учитывая нынешнюю неблагоприятную ситуацию, Киеву следует как можно скорее заключить перемирие и смириться с некоторыми территориальными потерями.

"Несомненно, это "меньшее зло" по сравнению с кровавым конфликтом, который будет продолжаться еще месяцы или даже годы", — считает он.

Палата представителей приняла законопроект о помощи Киеву в субботу. Следующим шагом документ направят на рассмотрение сенату. Кроме того, также был принят законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Штаты.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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