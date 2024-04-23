В Госдуме прокомментировали переименование городов на Украине
Депутат ГД Говырин: на Украине готовят "зеленую улицу" для западных колонистов
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мотив переименования городов и поселков на Украине в Новый Париж и Шампань выглядит как подготовка "зеленой улицы" для западных колонистов, в том числе иностранных наемников и военачальников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Ранее законопроект о переименовании более 340 населенных пунктов на Украине был внесен в украинский парламент. В частности, предлагается переименовать село Победа в Житомирской области в село Дидушанка, Село Пушкино в Закарпатской области – в Межлесное, село Первого мая в Киевской области – в Роська. В Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, город Южное – в Порт-Анненталь, село Роща – в Новый Париж.
"Мотив переименования поселков и городов в Новый Париж и Шампань выглядит не иначе, как подготовка "зеленой улицы" для колонистов, в том числе в лице иностранных наёмников и военачальников. Там и немецкие названия новые есть, их пытаются подкрепить и оправдать разными небылицами якобы из истории украинской государственности", - сказал Говырин.
По мнению депутата, переименование городов является не возрождением национальной памяти, а лишь плодам деятельности некоего института, созданного когда-то Виктором Ющенко, где занимались тем, что пытались опровергать участие украинских националистов в холокосте на Украине.
"Сейчас с участием Рады этот институт продолжает заниматься сознательной мифологизацией и конструированием, то есть, написанием заново истории Украины, которой не было, чтобы окончательно запутать простых людей и полностью отвлечь от реальных проблем", - отметил Говырин.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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