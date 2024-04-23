https://ria.ru/20240423/ukraina-1941695393.html

В Госдуме прокомментировали переименование городов на Украине

В Госдуме прокомментировали переименование городов на Украине - РИА Новости, 23.04.2024

В Госдуме прокомментировали переименование городов на Украине

Мотив переименования городов и поселков на Украине в Новый Париж и Шампань выглядит как подготовка "зеленой улицы" для западных колонистов, в том числе... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:07

2024-04-23T10:07

2024-04-23T10:08

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мотив переименования городов и поселков на Украине в Новый Париж и Шампань выглядит как подготовка "зеленой улицы" для западных колонистов, в том числе иностранных наемников и военачальников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Ранее законопроект о переименовании более 340 населенных пунктов на Украине был внесен в украинский парламент. В частности, предлагается переименовать село Победа в Житомирской области в село Дидушанка, Село Пушкино в Закарпатской области – в Межлесное, село Первого мая в Киевской области – в Роська. В Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, город Южное – в Порт-Анненталь, село Роща – в Новый Париж. "Мотив переименования поселков и городов в Новый Париж и Шампань выглядит не иначе, как подготовка "зеленой улицы" для колонистов, в том числе в лице иностранных наёмников и военачальников. Там и немецкие названия новые есть, их пытаются подкрепить и оправдать разными небылицами якобы из истории украинской государственности", - сказал Говырин. По мнению депутата, переименование городов является не возрождением национальной памяти, а лишь плодам деятельности некоего института, созданного когда-то Виктором Ющенко, где занимались тем, что пытались опровергать участие украинских националистов в холокосте на Украине. "Сейчас с участием Рады этот институт продолжает заниматься сознательной мифологизацией и конструированием, то есть, написанием заново истории Украины, которой не было, чтобы окончательно запутать простых людей и полностью отвлечь от реальных проблем", - отметил Говырин. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240320/selo-1934554893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, житомирская область, виктор ющенко, госдума рф