https://ria.ru/20240423/ufsb-1941702222.html

В Смоленской области задержали трех подростков за поджог релейных шкафов

В Смоленской области задержали трех подростков за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 23.04.2024

В Смоленской области задержали трех подростков за поджог релейных шкафов

Троих несовершеннолетних задержали за поджог релейных шкафов в Смоленской области, они признались, что сделали это по заданию, полученному в мессенджере,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:34

2024-04-23T10:34

2024-04-23T11:30

происшествия

смоленская область

московская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941716830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f21180459928fe206ec0e73f6cbda98.jpg

РЯЗАНЬ, 23 апр — РИА Новости. Троих несовершеннолетних задержали за поджог релейных шкафов в Смоленской области, они признались, что сделали это по заданию, полученному в мессенджере, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.Уточняется, что поджог релейных шкафов произошел 17 апреля, около 22:30, на 465-м километре пикета второго перегона Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги."Сотрудниками силовых структур были установлены трое несовершеннолетних жителей Краснинского района. Юноши признались в содеянном и рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров", — говорится в сообщении.Молодые люди задержаны. Материалы переданы в следственные органы, подчеркивает УФСБ."Запрос украинской стороны на выведение из строя объектов железнодорожной инфраструктуры является популярным видом совершения преступлений. Оно нацелено на нанесение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв", — отмечается в релизе.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

https://ria.ru/20240423/fsb-1941700480.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание несовершеннолетних, совершивших поджог релейных шкафов в Смоленской области Троих несовершеннолетних задержали за поджог релейных шкафов в Смоленской области, они признались, что сделали это по заданию из мессенджера, сообщило управление ФСБ. 2024-04-23T10:34 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, смоленская область, московская железная дорога