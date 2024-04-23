https://ria.ru/20240423/ufsb-1941702222.html
В Смоленской области задержали трех подростков за поджог релейных шкафов
В Смоленской области задержали трех подростков за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 23.04.2024
В Смоленской области задержали трех подростков за поджог релейных шкафов
Троих несовершеннолетних задержали за поджог релейных шкафов в Смоленской области, они признались, что сделали это по заданию, полученному в мессенджере,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:34
2024-04-23T10:34
2024-04-23T11:30
происшествия
смоленская область
московская железная дорога
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РЯЗАНЬ, 23 апр — РИА Новости. Троих несовершеннолетних задержали за поджог релейных шкафов в Смоленской области, они признались, что сделали это по заданию, полученному в мессенджере, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.Уточняется, что поджог релейных шкафов произошел 17 апреля, около 22:30, на 465-м километре пикета второго перегона Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги."Сотрудниками силовых структур были установлены трое несовершеннолетних жителей Краснинского района. Юноши признались в содеянном и рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров", — говорится в сообщении.Молодые люди задержаны. Материалы переданы в следственные органы, подчеркивает УФСБ."Запрос украинской стороны на выведение из строя объектов железнодорожной инфраструктуры является популярным видом совершения преступлений. Оно нацелено на нанесение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв", — отмечается в релизе.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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Задержание несовершеннолетних, совершивших поджог релейных шкафов в Смоленской области
Троих несовершеннолетних задержали за поджог релейных шкафов в Смоленской области, они признались, что сделали это по заданию из мессенджера, сообщило управление ФСБ.
2024-04-23T10:34
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происшествия, смоленская область, московская железная дорога
Происшествия, Смоленская область, Московская железная дорога
В Смоленской области задержали трех подростков за поджог релейных шкафов
УФСБ: подростки подожгли релейные шкафы по заданию из мессенджера
РЯЗАНЬ, 23 апр — РИА Новости. Троих несовершеннолетних задержали за поджог релейных шкафов в Смоленской области, они признались, что сделали это по заданию, полученному в мессенджере, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Уточняется, что поджог релейных шкафов произошел 17 апреля, около 22:30, на 465-м километре пикета второго перегона Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги.
"Сотрудниками силовых структур были установлены трое несовершеннолетних жителей Краснинского района. Юноши признались в содеянном и рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров", — говорится в сообщении.
Молодые люди задержаны. Материалы переданы в следственные органы, подчеркивает УФСБ.
"Запрос украинской стороны на выведение из строя объектов железнодорожной инфраструктуры является популярным видом совершения преступлений. Оно нацелено на нанесение серьезного ущерба транспортному сообщению, создает предпосылки к авариям на железнодорожных путях, что может повлечь большое количество человеческих жертв", — отмечается в релизе.