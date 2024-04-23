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В ЛНР задержали гражданина Украины - РИА Новости, 23.04.2024
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09:32 23.04.2024 (обновлено: 10:05 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ufsb-1941687423.html
В ЛНР задержали гражданина Украины
В ЛНР задержали гражданина Украины - РИА Новости, 23.04.2024
В ЛНР задержали гражданина Украины
Гражданина Украины, проживающего на территории Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:32
2024-04-23T10:05
луганская народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Гражданина Украины, проживающего на территории Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.По данным следствия, проживающий на территории республики гражданин Украины, руководствуясь личными мотивами, чтобы помочь ВСУ, собирал и передавал через Telegram сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие."Я передавал информацию о месте расположения российских войск на украинскую сторону в Telegram-канал. Записывал на видео, например, передвижение колонны российской техники, выходил на интернет и передавал кураторам. С куратором общался не я, а моя подруга… Просто вместе ходили гулять и параллельно записывали на видео. Мы хотели помочь украинской стороне, это привело к плохим последствиям", - рассказывает задержанный на видео, предоставленном региональным управлением ФСБ.
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луганская народная республика
украина
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Задержание за шпионаж гражданина Украины, проживающего в ЛНР
Гражданина Украины, проживающего в ЛНР, задержали за шпионаж сотрудники регионального управления ФСБ. Данные украинским кураторам задержанный передавал через Telegram.
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луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В ЛНР задержали гражданина Украины

УФСБ: в ЛНР задержали гражданина Украины за шпионаж

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Гражданина Украины, проживающего на территории Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, проживающий на территории республики гражданин Украины, руководствуясь личными мотивами, чтобы помочь ВСУ, собирал и передавал через Telegram сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие.
"Я передавал информацию о месте расположения российских войск на украинскую сторону в Telegram-канал. Записывал на видео, например, передвижение колонны российской техники, выходил на интернет и передавал кураторам. С куратором общался не я, а моя подруга… Просто вместе ходили гулять и параллельно записывали на видео. Мы хотели помочь украинской стороне, это привело к плохим последствиям", - рассказывает задержанный на видео, предоставленном региональным управлением ФСБ.
Задержание жительницы Мариуполя, подозреваемой в шпионаже
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14 марта, 08:28
 
Луганская Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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