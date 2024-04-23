https://ria.ru/20240423/ufsb-1941687423.html

В ЛНР задержали гражданина Украины

В ЛНР задержали гражданина Украины - РИА Новости, 23.04.2024

В ЛНР задержали гражданина Украины

Гражданина Украины, проживающего на территории Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:32

2024-04-23T09:32

2024-04-23T10:05

луганская народная республика

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Гражданина Украины, проживающего на территории Луганской Народной Республики, задержали за шпионаж в пользу Киева, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, действовавшего в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве.По данным следствия, проживающий на территории республики гражданин Украины, руководствуясь личными мотивами, чтобы помочь ВСУ, собирал и передавал через Telegram сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", ведется следствие."Я передавал информацию о месте расположения российских войск на украинскую сторону в Telegram-канал. Записывал на видео, например, передвижение колонны российской техники, выходил на интернет и передавал кураторам. С куратором общался не я, а моя подруга… Просто вместе ходили гулять и параллельно записывали на видео. Мы хотели помочь украинской стороне, это привело к плохим последствиям", - рассказывает задержанный на видео, предоставленном региональным управлением ФСБ.

https://radiosputnik.ru/20240314/shpionazh-1932856260.html

луганская народная республика

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание за шпионаж гражданина Украины, проживающего в ЛНР Гражданина Украины, проживающего в ЛНР, задержали за шпионаж сотрудники регионального управления ФСБ. Данные украинским кураторам задержанный передавал через Telegram. 2024-04-23T09:32 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, россия, происшествия