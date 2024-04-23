https://ria.ru/20240423/ubiystvo-1941673107.html

Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом

Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвала гибель военного... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:48

2024-04-23T07:48

2024-04-23T07:48

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

дмитрий киселев

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвала гибель военного корреспондента "Известий" Семена Еремина подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом, а также заверила, что за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал. "Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И, конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал", - сказала Матвиенко. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.

https://ria.ru/20240420/zhurnalist-1941206214.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф