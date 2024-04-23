https://ria.ru/20240423/ubiystvo-1941673107.html
Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом
Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвала гибель военного... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:48
2024-04-23T07:48
2024-04-23T07:48
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвала гибель военного корреспондента "Известий" Семена Еремина подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом, а также заверила, что за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал. "Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И, конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал", - сказала Матвиенко. "Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
https://ria.ru/20240420/zhurnalist-1941206214.html
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валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом
Матвиенко назвала целенаправленное убийство Еремина терактом
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву назвала гибель военного корреспондента "Известий" Семена Еремина подлым, целенаправленным убийством мирного человека и террористическим актом, а также заверила, что за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал.
"Это подлое, целенаправленное убийство журналиста, мирного человека, занимавшегося мирной профессией, который честно писал, говорил о том, что он видел, что происходит. И, конечно, это террористический акт, безусловно, и за него обязательно понесут ответственность те, кто его организовал", - сказала Матвиенко.
"Известия" 19 апреля сообщили о гибели в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе
, на заводе "Азовсталь", в Марьинке
. Издание отмечало, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.