https://ria.ru/20240423/turslet-1941804522.html

Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка"

Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка" - РИА Новости, 23.04.2024

Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка"

Всероссийский туристический слет "Маевка" в этом году вновь пройдет на территории Ставрополья в сроки с 15 по 19 мая и охватит все города-курорты Кавминвод,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:23

2024-04-23T16:23

2024-04-23T16:23

ставропольский край

пятигорск

владимир владимиров

григорий гуров

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941802613_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_d8e332b54c3efb595bf3c04a6ed6e745.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Всероссийский туристический слет "Маевка" в этом году вновь пройдет на территории Ставрополья в сроки с 15 по 19 мая и охватит все города-курорты Кавминвод, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. На совещании, посвященном выработке программы слета, он напомнил, что в прошлом году "Маевка" с успехом прошла на базе Центра "Машук" в Пятигорске. "Федеральный центр поддержал инициативу края о проведении в этом году мероприятия также на Ставрополье с 15 по 19 мая. Мы решили эту "Маевку" не ограничивать только территорией молодежного центра "Машук", а распространить на все города-курорты Кавказских Минеральных Вод. В 2024 году "Маевка" станет и более статусной: на нее приглашены комитеты Госдумы России, руководители федеральных профильных ведомств", - привели слова Владимирова в пресс-службе правительства региона. Соорганизаторами мероприятия выступают Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" и Росмолодежь. Как отметил принявший участие в совещании по видеоконференцсвязи председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, Ставропольский край рассматривается как базовый регион по развитию детского походного туризма. Всероссийский туристический слет станет первым в этом сезоне и задаст планку всем остальным, запланированным в других территориях России. Планируется, что "Маевка" соберет порядка 1 тысячи человек - это региональные команды из всех субъектов России, походные наставники. Как уточнили в пресс-службе, программа "Маевки" будет разбита на туристический и практический блоки. Слет посвятят развитию воспитательного пешеходного туризма в России, вопросам организации образовательных и воспитательных путешествий, работе с гидами и другими участниками этого направления. Результатом должно стать формирование стиля работы региональных центров, команды наставников, выстраивание региональных планов. Помимо обширной деловой программы в рамках мероприятия запланировано проведение городских фестивалей, походов на горы Машук и Бештау, экскурсии по Пятигорску и другим местам Кавминвод, в том числе, благодаря реализации краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс". Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов провести в период "Маевки" туристические фестивали в каждом из городов Кавминвод и включить их в программу Всероссийского туристического слета. Предложения муниципалитеты должны направить до конца текущей недели. Особое внимание глава края поручил уделить вопросам безопасности.

https://ria.ru/20240411/kukuruza-1939457211.html

https://ria.ru/20240411/dorogi-1939456606.html

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пятигорск, владимир владимиров, григорий гуров, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"