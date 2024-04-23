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Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка" - РИА Новости, 23.04.2024
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Ставропольский край
 
16:23 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/turslet-1941804522.html
Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка"
Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка" - РИА Новости, 23.04.2024
Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка"
Всероссийский туристический слет "Маевка" в этом году вновь пройдет на территории Ставрополья в сроки с 15 по 19 мая и охватит все города-курорты Кавминвод,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:23
2024-04-23T16:23
ставропольский край
пятигорск
владимир владимиров
григорий гуров
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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СТАВРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Всероссийский туристический слет "Маевка" в этом году вновь пройдет на территории Ставрополья в сроки с 15 по 19 мая и охватит все города-курорты Кавминвод, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. На совещании, посвященном выработке программы слета, он напомнил, что в прошлом году "Маевка" с успехом прошла на базе Центра "Машук" в Пятигорске. "Федеральный центр поддержал инициативу края о проведении в этом году мероприятия также на Ставрополье с 15 по 19 мая. Мы решили эту "Маевку" не ограничивать только территорией молодежного центра "Машук", а распространить на все города-курорты Кавказских Минеральных Вод. В 2024 году "Маевка" станет и более статусной: на нее приглашены комитеты Госдумы России, руководители федеральных профильных ведомств", - привели слова Владимирова в пресс-службе правительства региона. Соорганизаторами мероприятия выступают Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" и Росмолодежь. Как отметил принявший участие в совещании по видеоконференцсвязи председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, Ставропольский край рассматривается как базовый регион по развитию детского походного туризма. Всероссийский туристический слет станет первым в этом сезоне и задаст планку всем остальным, запланированным в других территориях России. Планируется, что "Маевка" соберет порядка 1 тысячи человек - это региональные команды из всех субъектов России, походные наставники. Как уточнили в пресс-службе, программа "Маевки" будет разбита на туристический и практический блоки. Слет посвятят развитию воспитательного пешеходного туризма в России, вопросам организации образовательных и воспитательных путешествий, работе с гидами и другими участниками этого направления. Результатом должно стать формирование стиля работы региональных центров, команды наставников, выстраивание региональных планов. Помимо обширной деловой программы в рамках мероприятия запланировано проведение городских фестивалей, походов на горы Машук и Бештау, экскурсии по Пятигорску и другим местам Кавминвод, в том числе, благодаря реализации краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс". Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов провести в период "Маевки" туристические фестивали в каждом из городов Кавминвод и включить их в программу Всероссийского туристического слета. Предложения муниципалитеты должны направить до конца текущей недели. Особое внимание глава края поручил уделить вопросам безопасности.
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пятигорск, владимир владимиров, григорий гуров, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров, Григорий Гуров, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"

Владимиров: Ставрополье примет Всероссийский турслет "Маевка"

© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края
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СТАВРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Всероссийский туристический слет "Маевка" в этом году вновь пройдет на территории Ставрополья в сроки с 15 по 19 мая и охватит все города-курорты Кавминвод, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
На совещании, посвященном выработке программы слета, он напомнил, что в прошлом году "Маевка" с успехом прошла на базе Центра "Машук" в Пятигорске.
"Федеральный центр поддержал инициативу края о проведении в этом году мероприятия также на Ставрополье с 15 по 19 мая. Мы решили эту "Маевку" не ограничивать только территорией молодежного центра "Машук", а распространить на все города-курорты Кавказских Минеральных Вод. В 2024 году "Маевка" станет и более статусной: на нее приглашены комитеты Госдумы России, руководители федеральных профильных ведомств", - привели слова Владимирова в пресс-службе правительства региона.
Соорганизаторами мероприятия выступают Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" и Росмолодежь.
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Как отметил принявший участие в совещании по видеоконференцсвязи председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, Ставропольский край рассматривается как базовый регион по развитию детского походного туризма. Всероссийский туристический слет станет первым в этом сезоне и задаст планку всем остальным, запланированным в других территориях России. Планируется, что "Маевка" соберет порядка 1 тысячи человек - это региональные команды из всех субъектов России, походные наставники.
Как уточнили в пресс-службе, программа "Маевки" будет разбита на туристический и практический блоки. Слет посвятят развитию воспитательного пешеходного туризма в России, вопросам организации образовательных и воспитательных путешествий, работе с гидами и другими участниками этого направления. Результатом должно стать формирование стиля работы региональных центров, команды наставников, выстраивание региональных планов.
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Помимо обширной деловой программы в рамках мероприятия запланировано проведение городских фестивалей, походов на горы Машук и Бештау, экскурсии по Пятигорску и другим местам Кавминвод, в том числе, благодаря реализации краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".
Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов провести в период "Маевки" туристические фестивали в каждом из городов Кавминвод и включить их в программу Всероссийского туристического слета. Предложения муниципалитеты должны направить до конца текущей недели. Особое внимание глава края поручил уделить вопросам безопасности.
 
Ставропольский крайПятигорскВладимир ВладимировГригорий ГуровОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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