Рейтинг@Mail.ru
В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 23.04.2024 (обновлено: 16:44 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/turin-1941802437.html
В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины
В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины - РИА Новости, 23.04.2024
В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины
Четверо полицейских и двое манифестантов пострадали в столкновениях на протестах в поддержку Палестины в Турине, сообщает местная газета Stampa. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:16
2024-04-23T16:44
в мире
турин
италия
палестина
антонио таяни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941812140_133:76:1000:564_1920x0_80_0_0_f59ec3d0ad860bc2e41a99c08f2c80b6.jpg
РИМ, 23 апр - РИА Новости. Четверо полицейских и двое манифестантов пострадали в столкновениях на протестах в поддержку Палестины в Турине, сообщает местная газета Stampa. Студенты приняли участие в шествии до территории университета, где проходила научная конференция, организованная МИД Италии. Кордон полиции преградил путь манифестантам, требовавшим прекратить сотрудничество с Израилем в научной и образовательных сферах. Конференция, участие в которой принял глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, привела к закрытию четырех станций в центре Турина из соображений безопасности. Движение автомобилей и общественного транспорта было заблокировано в течение нескольких часов.
https://ria.ru/20240303/protest-1930791715.html
турин
италия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941812140_182:0:934:564_1920x0_80_0_0_f2572889ff9c4483412521065a12d712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турин, италия, палестина, антонио таяни
В мире, Турин, Италия, Палестина, Антонио Таяни
В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины

Stampa: полиция и двое манифестантов пострадали на протестах в Турине

© TorinoOggi/YouTubeСтолкновение между полицией и протестующими студентами в Турине
Столкновение между полицией и протестующими студентами в Турине
© TorinoOggi/YouTube
Столкновение между полицией и протестующими студентами в Турине
Читать ria.ru в
РИМ, 23 апр - РИА Новости. Четверо полицейских и двое манифестантов пострадали в столкновениях на протестах в поддержку Палестины в Турине, сообщает местная газета Stampa.
Студенты приняли участие в шествии до территории университета, где проходила научная конференция, организованная МИД Италии. Кордон полиции преградил путь манифестантам, требовавшим прекратить сотрудничество с Израилем в научной и образовательных сферах.
Конференция, участие в которой принял глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, привела к закрытию четырех станций в центре Турина из соображений безопасности. Движение автомобилей и общественного транспорта было заблокировано в течение нескольких часов.
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Мероприятие с участием Мелони и Трюдо сорвалось из-за акции протеста
3 марта, 06:10
 
В миреТуринИталияПалестинаАнтонио Таяни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала