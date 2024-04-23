https://ria.ru/20240423/turin-1941802437.html

В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины

В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины - РИА Новости, 23.04.2024

В Турине произошли столкновения на протестах в поддержку Палестины

Четверо полицейских и двое манифестантов пострадали в столкновениях на протестах в поддержку Палестины в Турине, сообщает местная газета Stampa. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:16

2024-04-23T16:16

2024-04-23T16:44

в мире

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РИМ, 23 апр - РИА Новости. Четверо полицейских и двое манифестантов пострадали в столкновениях на протестах в поддержку Палестины в Турине, сообщает местная газета Stampa. Студенты приняли участие в шествии до территории университета, где проходила научная конференция, организованная МИД Италии. Кордон полиции преградил путь манифестантам, требовавшим прекратить сотрудничество с Израилем в научной и образовательных сферах. Конференция, участие в которой принял глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, привела к закрытию четырех станций в центре Турина из соображений безопасности. Движение автомобилей и общественного транспорта было заблокировано в течение нескольких часов.

https://ria.ru/20240303/protest-1930791715.html

турин

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в мире, турин, италия, палестина, антонио таяни