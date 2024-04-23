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В Молдавии заявили, что референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету - РИА Новости, 23.04.2024
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18:29 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/tsyrdya-1941852400.html
В Молдавии заявили, что референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету
В Молдавии заявили, что референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету - РИА Новости, 23.04.2024
В Молдавии заявили, что референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету
Референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету Молдавии, национальной идентичности ее жителей и для православной религии, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:29
2024-04-23T18:29
в мире
молдавия
украина
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майя санду
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету Молдавии, национальной идентичности ее жителей и для православной религии, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября. "Этот референдум представляет собой огромную угрозу для суверенитета страны, для национальной идентичности, для православия, для традиционной семьи, для фермеров, которые просто потеряют свою землю", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. По его словам, референдум предусматривает два основных последствия. В первом случае речь идет о том, что в преамбуле конституции будет прописано, что жители Молдавии являются носителями европейской идентичности. "Также там четко прописано, что все международные договоры Европейского союза и все базовые документы ЕС автоматически станут законом в Молдавии. Это будет означать, что и закон о земле, закон об однополых браках, многие другие законы рано или поздно будут узаконены в Молдавии - деваться некуда будет", - добавил депутат. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917767221.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
https://ria.ru/20240416/referendum-1940403964.html
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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Евросоюз, В мире
В мире
В Молдавии заявили, что референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету

Депутат Цырдя: референдум о вступлении Молдавии в ЕС угрожает суверенитету

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету Молдавии, национальной идентичности ее жителей и для православной религии, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября.
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24 декабря 2023, 15:20
"Этот референдум представляет собой огромную угрозу для суверенитета страны, для национальной идентичности, для православия, для традиционной семьи, для фермеров, которые просто потеряют свою землю", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
По его словам, референдум предусматривает два основных последствия. В первом случае речь идет о том, что в преамбуле конституции будет прописано, что жители Молдавии являются носителями европейской идентичности.
"Также там четко прописано, что все международные договоры Европейского союза и все базовые документы ЕС автоматически станут законом в Молдавии. Это будет означать, что и закон о земле, закон об однополых браках, многие другие законы рано или поздно будут узаконены в Молдавии - деваться некуда будет", - добавил депутат.
Изображение сгенерировано ИИ
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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Санду раскрыла, когда может пройти референдум о вступлении Молдавии в ЕС
16 апреля, 15:51
 
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