В Молдавии заявили, что референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету
Депутат Цырдя: референдум о вступлении Молдавии в ЕС угрожает суверенитету
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Референдум о вступлении в ЕС угрожает суверенитету Молдавии, национальной идентичности ее жителей и для православной религии, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября.
В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюзе
24 декабря 2023, 15:20
"Этот референдум представляет собой огромную угрозу для суверенитета страны, для национальной идентичности, для православия, для традиционной семьи, для фермеров, которые просто потеряют свою землю", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
По его словам, референдум предусматривает два основных последствия. В первом случае речь идет о том, что в преамбуле конституции будет прописано, что жители Молдавии являются носителями европейской идентичности.
"Также там четко прописано, что все международные договоры Европейского союза и все базовые документы ЕС автоматически станут законом в Молдавии. Это будет означать, что и закон о земле, закон об однополых браках, многие другие законы рано или поздно будут узаконены в Молдавии - деваться некуда будет", - добавил депутат.
Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"
19 апреля, 08:00
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.